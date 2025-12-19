ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БНТ обяви програмата си за коледните празници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:40Коментари (0)257
©
В най-светлите дни от годината Българската национална телевизия ще бъде част от празникa с програма, посветена на семейния уют и споделените емоции. За малките и големи зрители обществената телевизия е подготвила специална селекция – от златни анимационни класики и вълнуващи игрални филми, до документални разкази и концерти.

Празничният маратон започва на 24 декември, сряда, в 12:30 ч. с документалния филм "Харизани“, последван от пълнометражната анимация "Бел“ от 14:15 ч. В навечерието на Бъдни вечер, БНТ 1 ще предава пряко Празничното богослужение от 17:55 ч., а в 19:55 ч. зрителите ще чуят и обръщението на Българския патриарх. Вечерта ще завърши с романтичната лента "Коледен годежен пръстен“ от 20:30 ч., която ще внесе допълнителна топлина в празника.

На 25 декември, четвъртък, коледната сутрин започва със забавление за най-малките с анимацията "Меко казано“ от 07:05 ч. Духовният акцент на празника ще бъде поставен в 09:30 ч. с пряко предаване на Празничното богослужение за Рождество Христово от храм "Св. Александър Невски“. Тържествената програма продължава с традиционното послание "Урби ед Орби“ с пряко предаване от Ватикана в 12:55 ч.

Следобедът е запазен за музика и кино с Празничния коледен концерт на Гвардейския представителен духов оркестър от 13:30 ч. и първата част на филма "Светото семейство“. В 16:20 ч. за празничното настроение ще допринесе концертът на Поли Паскова. Кулминацията на вечерта е благотворителният спектакъл "Българската Коледа“, който започва в 20:00 ч. с пряко предаване от Народния театър "Иван Вазов“ – събитие, което по традиция обединява цяла България в подкрепа на децата в нужда. Веднага след него ще бъде излъчен последният епизод на сериала "Свети Паисий – от Фараса към небесата“ от 22:00 ч.

На 26 декември, петък, празничната програма ще зарадва малките зрители с детския игрален филм "Смешното духче Хюи Бу“ от 09:10 ч. Денят продължава с "Коледно матине“ от 10:50 ч. и фолклорния спектакъл "Илия Луков и приятели“ от 12:30 ч., напомнящ за богатството на българските традиции. Вечерта ще бъде белязана от световна класа с концерта на "краля на валса“ Андре Рийо от 18:30 ч.

Кои са събитията и личностите на 2025 година? Репортерите и международните редактори на "По света и у нас“ събират значимото и любопитното в 60 минути. Гледайте "Събитията на 2025“ – на 26 декември, петък, от 20:30 ч. по БНТ 1.

Финалът на деня е поверен на бляскавия концерт "Коледни звезди“ с участието на Искра Радева, Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Мария Илиева, Нели Рангелова, Орлин Горанов, Йордан Караджов, балет "Веда Джуниър“ и др. от 21:30 ч. по БНТ 1.

В края на седмицата – на 27 и 28 декември празничната програма на БНТ 1 продължава с вълнуващи филмови заглавия. На 27 декември, събота, зрителите ще могат да гледат Тържествения благотворителен концерт-спектакъл "Новорождение“ от 15:30 ч., семейната комедия "Коледа на летището“ от 18:15 ч. и българския игрален филм "Клас 90“ от 20:30 ч. В неделния ден (28 декември) програмата включва годишния спортен обзор "Спортната 2025“ от 12:30 ч. и филма "Коледа на Кейп Код“ от 15:30 ч. В 21:20 ч. ще бъде излъчен концертът "Всички обичат Мими“.


Още по темата: общо новини по темата: 2652
19.12.2025 След Том Круз тя доста бързо си намери друг
19.12.2025 Памела Андресън разкри пикантни подробности за романса си
18.12.2025 Никол Станкулова очарова всички с благородна постъпка
18.12.2025 Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни неща!
18.12.2025 Лавина от критики за наша певица, качила снимка със сина си
18.12.2025 41 години брак и две осиновени деца
предишна страница [ 1/442 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 после...
11:48 / 19.12.2025
Костадин Костадинов: Категорично сме против хартиения вот!
11:32 / 19.12.2025
Нежна кожа без компромиси – модерни решения за гладкост и комфорт...
11:18 / 19.12.2025
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси...
11:15 / 19.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
11:09 / 19.12.2025
Меглена Кунева: Притеснявам се от измами с новите банкноти, възра...
10:31 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Близки издирват Димитър Малинов
Цънцарова аут от bTV
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: