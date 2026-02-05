ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БНТ: Този е заподозреният за тройното убийство в хижата
Според източници на "По света и у нас" именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе, не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.
Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. Оттам изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 18 мин.
0
преди 1 ч. и 20 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, пот...
09:32 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около...
08:56 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS