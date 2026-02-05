БНТ: Този е заподозреният за тройното убийство в хижата

© Продължава разследването на случая с тримата убити мъже в хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев.



Според източници на "По света и у нас" именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе, не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.



Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. Оттам изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.