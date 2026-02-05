ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БНТ: Този е заподозреният за тройното убийство в хижата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:17Коментари (2)4203
©
Продължава разследването на случая с тримата убити мъже в хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев.

Според източници на "По света и у нас" именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе, не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.

Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. Оттам изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.


Още по темата: общо новини по темата: 30
05.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
04.02.2026 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
А-ала Апщайн :-))) Жалко, там най-интересното остана в черно.
0
 
 
това писмо е пълен фейк, така е завъртяно, че ако той пишеше на майка си, щеше да и каже отговора, не да и дава само въпроси и разсъждения какво е
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, пот...
09:32 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около...
08:56 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: