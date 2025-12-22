ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и монети
На лицевата страна на всяка банкнота има релефни линии по левия и десния край. Номиналната стойност се разпознава по броя прекъсвания на поредицата от релефни линии:
- банкноти от 5 и 50 евро - между релефните линии няма прекъсвания.
- банкноти от 10 и 100 евро - между релефните линии има едно прекъсване.
- банкноти от 20 и 200 евро - между релефните линии има две прекъсвания.
Монетите също се различават една от друга. Ясно си личи различният им номинал от страничните ръбове или така наречените гуртове. Например, монетите от 2 евро имат букви, издълбани отстрани. 10 и 50 цента пък имат по-големи напречни вдлъбнатини по целите странични ръбове.
- 2 евро - букви, издълбани върху фино назъбен гурт.
- 1 евро - фино назъбен гурт с три гладки сектора.
- 50 и 10 цента - по-големи напречни вдлъбнатини по целия гурт.
- 20 цента - гладък гурт със седем напречни вдлъбнатини.
- 5 и 1 цент - гладък гурт.
- 2 цента - гладък гурт с фина надлъжна бразда.
А всички видове номинали евромонети и евробанкноти се различават в размера и цвета си.
С помощта на приложение от телефона си Евгения Бойкова е намерила свой начин за разпознаване на евробанкнотите.
"Така или иначе използвам портмоне с много джобчета и си ги разпределям по номинали. Трябва повече бдителност, но и така телефонът ще помогне с разпознаването. Ще разчитам предимно на него през януари, а и повече плащане с карта", обяснява жената пред NOVA.
Дори и без помощта на технологиите, Евгения е усвоила и други методи за различаване на новата валута.
"На 20 цента има назъбени и гладки линии, но те са прекъснати. Тук, на самата релефна линия, като я опипаш, открих едно прекъсване", твърди жената.
От Софийския център за слепи в Българската народна банка. По ясното разграничаване на различните номинали евробанкноти и евромонети е въведено от Европейската централна банка между 2013 г. до 2019 г. Това е втората серия банкноти, наречена "Европа". Въпреки че първата серия е спряна от производство, евробанкнотите ѝ все още се срещат. Те обаче са различават от втората, кръстена на богиня Европа.
"Имат различни размери банкнотите. Втората серия е по наситена. Когато прекарат пръсти през номиналната стойност, ясно се усеща релефът на цифрата. Още по-важно – да обръщат внимание от двете страни на банкнотите – има съответни релефни линии в края на банкнотите", каза още Стефан Цветков, главен касиер в БНБ.
Евромонетите също са също с различни размери, форми, цветове и странични ръбове. Тяхната номинална стойност също ясно се усеща при допир. От Съюза на слепите в България са изработили шаблон, с който незрящите хора ще могат да разпознават различните номинали евробанкноти.
"Изравнява се с горния ръб отзад. Обръща се банкнотата. И тя стига тук където е пет евро. По този начин, всяка банкнота е оразмерена и може да бъде разграничена от един невиждащ човек", обясни Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите.
А Евгения приема влизането в еврозоната с увереност.
"Като родена сляпа, не знам как е изглеждал светът отвън и може би не ми липсва толкова и го приемам съвсем нормално. За първи път имам досег до еврото и още ми е по-трудно да ги разпознавам но с времето ще свикна", заключи жената.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1509
|предишна страница [ 1/252 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025
Специална прогноза за очакваната снежна пътна обстановка на Колед...
19:54 / 22.12.2025
КЗП: В над 85% от наблюдаваните стоки няма никаква промяна в цени...
20:04 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминал...
20:20 / 22.12.2025
Психолог за случая в 138-о училище: С такъв тип престъпници не тр...
19:27 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS