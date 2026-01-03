ЗАРЕЖДАНЕ...
|БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
"Този период, който е от един месец, мисля, че е напълно достатъчен. Нито е малко, нито е много", коментира той и подчерта, че темпото на изтегляне на лева от обращение вече показва, че хората свикват бързо с промяната.
По думите му само през декември левовата наличност е намаляла с над 4,4 млрд. лева, а през последните два работни дни преди Нова година - с над 1 млрд. лева.
БНБ наблюдава как гражданите съзнателно плащат в магазини с левове, за да ги използват преди края на преходния период.
"Масово в момента хората плащат с левове, за да изразходват това, което имат - това е и смисълът на двойното обращение". Лингорски напомни в БНТ, че няма нужда от опашки по банките и обменните бюра, защото обмяната на левове в евро на практика е безсрочна.
"Обмяната на левове в евро е безсрочна - хората ще могат да обменят спокойно и след този период", увери той.
Събраните левове се прибират от търговската мрежа и банките и се подготвят за унищожаване. Монетите ще бъдат претопени, а банкнотите - унищожени по специална технология, обясни Илия Лингорски.
"При банкнотите процесът е по-различен - няма да ги горим като обикновена хартия", уточни той.
Лингорски подчерта, че машините и капацитетът за печат на пари няма да бъдат спирани.
"България отдавна печата евро и за други централни банки", каза той и допълни, че страната участва в общата система на ЕЦБ за производство на евробанкноти.
