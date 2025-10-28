ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автопаркът на народните избраници – половината са декларирали автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета с обща стойност 2,79 млн. лв.
В декларациите си депутатите посочват имоти, автомобили, спестявания, налични средства и задължения. Подобни декларации са важен инструмент за обществен контрол, тъй като показват дали стандартът на живот на избраниците съответства на официалните им доходи и помагат за предотвратяване на конфликт на интереси.
Коли за милиони и предпочитание към немските марки
Според обобщението на ИРПС, 102-ма народни представители са декларирали 136 превозни средства - леки и товарни автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета - с обща стойност 2,79 млн. лв., пише money.bg. Съпрузите им, общо 45 души, притежават още 50 МПС за 1,21 млн. лв., което означава, че в парламента има автомобили за над 4 млн. лв.
Най-много депутати с автомобили има във "Възраждане" - 21 души, следвани от ГЕРБ-СДС с 19, "Има такъв народ" с 13 и ДПС-Ново начало с 10. Сред предпочитаните марки няма изненади - BMW, Mercedes и Audi доминират в гаражите на народните представители.
Най-много превозни средства е декларирал Пламен Петков (МЕЧ) - шест, включително мотопед, а Ивайло Чорбов (Възраждане) притежава четири леки автомобила.
Най-скъпият автомобил в парламента е BMW M760 на Гюнай Хюсмен (ГЕРБ-СДС), закупен през 2024 г. за 299 891 лв., в съвместна собственост със съпругата му. Сред скъпите коли се нареждат и Mercedes на Явор Хайтов (АПС) за 146 665 лв. и Lexus RX 350h на Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) за 149 876 лв.
Лидерите
Според сайта на КПК 7 от депутатите не са подали декларациите си в срок. Сред тях не е Делян Пеевски (ДПС-Ново Начало), който е сред българските политици, санкционирани от САЩ по закона "Магнитски" заради предполагаеми корупционни практики. Той е посочил, че използва общо 5 автомобила по силата на договори за наем, на стойност малко над 169 хил. лв. Според декларираното произхода на средствата за покриване на наемната цена са от "доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години". А такъв произход е посочен за всички декларирани от него средства - около 21,6 млн. лв.
От останалите лидери на политически партии, които са народни представители, също не са особено имотни по отношение на моторните превозни средства. Бойко Борисов от ГЕРБ и Асен Василев от "ПП-ДБ" не са посочили, че притежават или използват какъвто и да е автомобил. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов единствено е продал през 2024 г. такъв с марка Ford за 38 хил. лв. Ивелин Михайлов от "Величие" е посочил, че притежава мотоциклет Ducati Diavel за 20 хил. лв.
Неясноти и грешки при попълването
Според анализа на ИРПС данните за автомобилите често са неточни или непоследователни. Част от депутатите не посочват идеалните дялове на своите съпрузи, докато други дублират сумите, като вписват пълната стойност и при себе си, и при партньора. Това затруднява машинната обработка на информацията и налага ръчен преглед и корекции.
Наред с това, въпреки наличните указания на КПК от 2021 г., липсва яснота как точно следва да се декларират автомобили, притежавани в съсобственост. От ИРПС отбелязват, че по-подробни инструкции и примерни попълнени декларации биха улеснили депутатите и повишили точността на информацията. По този начин регистърът би могъл по-добре да изпълнява своята цел - да гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.
