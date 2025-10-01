ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автомобил се обърна по таван
Инцидентът се е случил по пътя между Бистрица и столичния кв. "Симеоново", като от кадрите се вижда, че едната лента е блокирана.
Към момента няма данни за пострадали, не се знае и причината за произшествието. Вероятна такава е несъобразена скорост и загуба на контрол над колата.
Очаквайте подробности и шофирайте внимателно!
