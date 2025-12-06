ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11
© bTV
Очертава се "зимата на нашето недоволство“, младото поколение на площада иска оставка и ние трябва да се съобразим. Това заяви заместник-председателят на парламента и председател на ДСБ Атанас Атанасов.

Той призна, че на масовата антиправителствена демонстрация в София е бил до 22 ч. и не е отишъл пред централата на ДСБ.

"Очаквах да се случат тези провокации и на моята възраст не ми беше мястото там. Видях провокаторите с черните качулки още долу на площада. Всичко това беше организирано. Попитах министър-председателя дали му е докладвана информация от ДАНС за провокатори, които са се врязали с политическа цел на този протест, той каза, че не му е. Или не казва истината, или е изолиран от информационните процеси“, коментира пред bTV Атанасов.

По думите му има паралелен център власт, който заседава в кабинета на Бойко Борисов и там се взимат всички решения в държавата.  "Провокаторите бяха там с цел да опорочат мирния протест. Аз съм сигурен, че агенти и служители на ДАНС са били на площада, какво са установили и къде са ги докладвали? Очевидно се даваше възможност на провокаторите да вършат своите пъклени дела. Даниел Митов не е в час. Както Желязков не знае, същата работа е и с Даниел Митов“, допълни той.

Атанасов посочи, че управляващите се движат след събитията и ги сравни със закъсненията в БДЖ. По думите му Бойко Борисов е искал да оттегли Бюджет 2026, но "не са му разрешили“.

"От БСП коментират пред мен "на Борисов много лесно му омекват коленете“. Те са абсолютно недоволни. Очертава се ситуация за "зимата на нашето недоволство“, месеци наред ще има протести. Този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново в него, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците“, каза зам.-председателят на парламента.   

Според него има шанс предстоящият вот на недоверие да мине, а ако правителството не подаде оставка – протестите ще продължат, защото хората не са доволни и искат избори.

"Трябва да се смени съставът на ЦИК, това е състав от преди 4-5 години, има представители на политически сили, на които не им помним имената. Трябва да се възстанови машинното гласуване, ако искаме да се повиши избирателната активност. Имаме готовност за внасяне на поправки в Изборния кодекс“, допълни той.

Атанасов е категоричен, че ново правителство в рамките на съществуващия парламент е невъзможно.


Ей го поредния кретен който се бори за власт и се прави че е на страната на Народа, а всъщност е поредното самозабравило се ДС.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

