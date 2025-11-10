ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов за решението за "Лукойл": Представете се, какъв смях
"Дали би могло да има национализация сега на "Нефтохим Бургас" е друга тема. Иначе това е важен обект от енергийната инфраструктурата на България. И виждаме хаотични действия, включително и сега този шум, който службите вдигат. Толкова години не сме ги чули, не сме разбрали там. Изобщо дали имат присъствие, дали имат някакво отношение към този анклав на практика на руските интереси. Сега нещо са се е размърдали. Не знам точно какво правят. Чета в медиите, че министри в правителството не са наясно какво правят службите в Бургас", каза Атанасов пред БНТ.
По думите на Атанасов управляващите не желаят диалог с опозицията за "Лукойл".
"Хаотични действия казах преди малко на управляващите и истината, казвам си откровено, не мога да разбира какво правят. В петък, това, че неглижират опозицията, не искат никакъв диалог с опозицията по толкова важен национален въпрос е една тема. Това е някакъв стереотип на работа на сегашните управляващи. Тази, как да кажа, тя не е смешна, в някакъв смисъл е трагична тая история. Комисията по енергетика за 30 секунди, насрочено в това, как да го коментирам? Но, знаете ли, другият проблем е в това, че аз искам да видя, да излезе Държавен вестник, да видя този закон, който беше приет, да видя какво пише в него. Това заседание на Комисията по енергетика, толкова краткосрочно, внесоха един проект. Знаете ли, в един момент аз поисках да видя на хартия какво внасят и квесторът ми каза, "Разпоредиха ни на парламентарна група само по един екземпляр. Представете си, какъв смях".
Атанасов посочи, че е наложително е държавата да установи контрол върху рафинерията в Бургас.
"Междувременно имаше суматоха, почивка и се внесе друг проект. Уж като нещо между първо и второ четене, а на практика беше съвсем нов проект, така че стана голяма бъркотия, ще видим какво излезе накрая. Но, наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим", защото най-важното обстоятелство тук с оглед на санкциите, които се налагат да се спре паричният поток към Русия от производството на продукти в "Нефтохим". Това е основната задача."
Депутатът е категоричен, че не знае какво пише в приетия от НС законопроект.
"Защото имаше предложение за това особения управител, включително да има права да разпродава части от "Лукойл" и върху това да няма съдебен контрол."
"Вижте, това е механизъм, начин на функциониране на днешната демокрация с това мнозинство и това правителство, което установява един модел на работа, който има елементи на авторитаризъм".
