Атанас Атанасов: Влакът тръгна и няма спиране
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
© NOVA
"Властта е делигитимирана. Нямат легитимация да продължат да управляват. Ако Борисов иска да изживява онази мъка с Орешарски, да продължават". Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов.

"На площада не чух нито веднъж името на Желязков. Това означава, че никой не го припознава като фактор, от който зависи каквото и да е. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място. Хората са разбрали, че има паралелен център на власт, където се взимат решения. Влакът тръгна, няма спиране, въпросът е кога ще се случи тази оставка", заяви пред NOVA Атанасов.

Според него важен въпрос сега е как ще се проведат следващите избори.

"Мандатът на ЦИК свършва мисля през април, а там има представители на политически сили, на които вече не им помним имената. Другата тема са изборните правила. Трябва да бъдат положени усилия да се променят, за да търсим по-прозрачен изборен процес", каза Атанасов. Той посочи, че има подготвени законопроекти, но трябва политическа воля.

Според него задължително трябва да се върне машинното гласуване.

Атанасов припомни, че предсрочните парламентарни избори трябва да се организират от служебно правителство и важно е какъв ще е неговият състав и кой ще е вътрешен министър.

По отношение на служебния премиер, който ще е от "домовата книга" и ще е от сега управляващите, Атанасов каза: "Променихме веднъж Конституцията, това не е най-доброто дело, в което съм участвал".

Атанасов обаче смята, че трябва да се търси някакъв тип кръгла маса и там да се постигне споразумение за промяна в правилата.

Той вижда две заплахи пред демократични процес. "Наричам ги двойното К. От едната страна е проблемът с корупцията, от друга – проблемът с Кремъл. В определени ситуации тези две К се припокриват. Нашата битка трябва да е за нещо по-средата, което да е достатъчно масивно, за да неутрализира тези 2 заплахи", каза Атанасов.

По отношение на президента Румен Радев, Атанасов попита: "Той нещо ще каже ли за "Боташ"? Това е тежка корупционна схема".

По отношение на службите и правосъдието, Атанасов каза: "Аз говоря, откакто това правителство е съставено за узурпиране на репресивната власт. Тя е узурпирана от сегашните управляващи и трябва да бъде освободена. Това трябва да стане с мнозинства. Ако имаме необходимото мнозинство от 160 гласа, ще трябва да изберем нов Висш съдебен съвет. А как ще оформим това мнозинство? На какъв принцип трябва да се случи? Нека да видим кои ще бъдат в парламента и по какъв начин".

Първо обаче иска да се създадат условия за прозрачен и честен изборен процес, който би повишил избирателната активност. 

"Ако управляващите искат да направят коледен подарък на българските граждани, най-добре е днес в 13:30 часа да гласуват вот на недоверие. И по този начин ще успокоят хората и ще прекараме спокойни празници", каза Атанас Атанасов.


Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Ако трябва да говорим за мандат, и ти отдавна си дотегнал на всичи. Хващай се за ръчичка с всички, на които искаш оставката и да те няма. В родното ти село Батин ще ти се зарадват.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

