|Астроложка посочи къде се крият Ивайло Калушев и двете момчета
Метод
Маринова обясни, че самата тя има опит в спелеологията - републикански първенец е с плевенския клуб "Студенец", участвала е в множество лагери, участник е и в експедицията "Словенски карст'82". А относно своя древен прогностичен метод обясни, че той отговаря на един конкретен въпрос спрямо това как са подредени звездите при задаването му.
"Така построих хорарна карта за въпрос "Къде е Иво Калушев"? В нея той е представен от Уран и Сатурн, разположени в неговите 4-ти и 2-ри дом. Това ще рече, че той все още е в страната в имот, сейф или златна мина“, разтълкува звездните знаци посветената дама. Обясни, че гледайки предходни движения на Луната (аспекти), може да се надникне и в миналото му.
Луна
"Луната е управител на неговите 6-и дом (ежедневие, работа, здраве) и 9-и дом (чужбина, чужденци, но също съд и висши учебни заведения, религия). Съвсем скоро е извършила хармоничен аспект с Плутон. Значи Калушев е работил за човек с много власт и пари, Плутон нали е царят на подземното царство, на ъндърграунда. Миналото му обаче го е достигнало, а то е свързано с риск, с чужбина, с чуждите пари, с дългове“, разкри още астроложката. Предположи, че трагедията в хижата е свързана с делата на Калушев в Мексико или с дейността му в България. Вследствие на това се е случила масовата смърт на неговите приятели, открити екзекутирани, а организацията им в крайна сметка ще бъде разбита. Това в хороскопа се разкривало от позицията на планетата Юпитер (в кардиналния знак Рак в 11-ия дом на организациите). Звездната карта сочила, че екзекуцията е дело на скрит враг, човек с власт, политик или бос на мафията.
Трафик
Астроложката коментира още, че мотивът за престъплението е повече от ясен - пари. "В трафика на емигранти (каквито версии се появиха - б.а.) няма чак толкова много. Големите пари са в наркотрафика, в иманярството, а в случая може и злато да са добивали незаконно – цената му скочи много през последните месеци“, дава нова версия Маринова.
По повод обвиненията, че спелеологът Калушев, известен още и като будисткия "лама Иво“, е замесен в педофилия, астроложката коментира, че изготвеният от нея хорар отхвърля тези слухове. Според небосклона реално Калушев и двете момчета с него не са били на местопрестъплението, а край вода, море (заради знака Риби). Позициите на Меркурий и Плутон пък издавали защо се крият - "смъртна опасност, знаят нещо, което не трябва да знаят“.
Фортуна
Астрологичната карта отразявала като в огледало и плановете на Ивайло да избяга в ашрам (будистки манастир) зад граница, като това имало не малка вероятност да се сбъдне заради благоприятната позиция на Точката на щастието (Парс Фортуна). "Вероятно скоро ще отпътува надалеко, където има дом, майка му знае къде е. Има връзка и с религия – манастир, уединено място. Буквално последен аспект на Луната е секстил с Парс Фортуна в Стрелец, знака на философията и религията, в негов 11-и дом на приятелство, братство, група“, заключи Виктория Маринова.
Прогноза
Тя се прочу през ноември 2022 година, когато прогнозира, че изчезналият 12-годишен Сашко от Перник е жив и ще бъде намерен, въпреки че мнозина вече бяха отписали детето, страдащо от аутизъм.
Ситуацията и в момента е доста непредсказуема. Издирваните, както могат да бъдат открити (или да се предадат) всеки момент, така и може да се укриват с месеци заради уменията си в спелеологията и оцеляването в дивата природа.
