Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с мир!

© Казахме им, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват. Опитаха се да ни обяснят, че оставка сме искали само ние, а вие сте искали нов бюджет. Това каза пред протестиращите в центъра на София председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".



"Борисов, чуваме ли се? Оставката е факт", каза Василев, подчертавайки, че гражданите вече са я взели.



"Единственото съобщение към Борисов, Пеевски, Слави и към Зафиров е идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко", обясни той, повтаряйки: "Идете си с мир и дайте оставката на това корумпирано правителство".



Според Василев никой не може да управлява България напук на българските граждани.