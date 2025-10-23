ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
Автор: Марияна Стойчева 13:24Коментари (1)364
©
Искам да напомня, че по времето на кабинета "Денков“ представител в рафинерията в Бургас беше г-н Бойко Ницов. Той заедно с министерствата на енергетиката и на икономиката бяха подготвили план за действие в случай, че се наложи държавата да реагира при такива санкции. 

Това каза Асен Василев председателят на "Продължаваме Промяната" по темата със санкциите срещу "Лукойл" и допълни: 

"Имаше подготвени договори да влязат чужди екипи в рафинерията, да се назначи специален управител, ако е необходимо, за да се осигури, че няма да има прекъсване на производството и подаването към мрежата бензиностанции в страната на бензин, дизел и всички горива", предаде репортер "Фокус".

По-рано през деня коалиционните партньори на ПП- "Демократична България" изразиха опасенията, че може да се стигне до продажба на "Лукойл“ и да попадне в "хора на Пеевски". По тези притеснения Василев обясни: 

"Мисля, че "Лукойл“ е прекалено голяма хапка за Пеевски. Това е сделка, която е с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии“. 

"Ако "Лукойл“ спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната. Нямаме достатъчен капацитет за внос, така че няма как да се покрие цялата необходимост в страната. След смяната на г-н Ницов трябва да питате текущия кабинет къде им е планът, имат ли такъв и дали и кога ще го задействат“, добави още Асен Василев.

Той повдигна темата и за младите лекари: 

""Прави се артилерийска подготовка да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми. Допълнително ще са 200 млн. за лекарите, а 1,800 млрд. - познайте за кого“. 

"Съгласно действуващата нормативна уредба, де факто Министерството на финансите казва, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличеното на младите лекари в проектозакона за Здравната каса. Тоест тези хора бяха излъгани. Пет месеца правителството тупа топката и накрая ги излъга в прав текст, гледайки ги в очите. Това според нас е абсолютно недопустимо“, каза Василев и допълни, че от ПП-ДБ започват да събират подписи за извънредно заседание на НС.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не мо...
13:18 / 23.10.2025
Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
13:18 / 23.10.2025
Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди в...
12:48 / 23.10.2025
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
12:08 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Спортни танци
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: