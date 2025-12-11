ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев: Пловдив ме изненада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04
И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев в "Тази сутрин“ и призова председателят на ГЕРБ да не чака Нова година, за да подаде правителството оставка. Допълни, че докато текат законовите процедури, ще мине поне месец и кабинетът ще може да се похвали, че "ни е вкарало в еврозоната“.  

По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората. Той посочи, че по данни на партията им на демонстрацията в София е имало около 150 хил. души. В Пловдив – над 50 хил. човека, а във Варна – над 30 хил. българи.

"Пловдив за мен бе изненада. Над 50 хиляди души са излезли. Вчерашният протест бе в пъти в повече от първия. Това е огромно събуждане. От Панаира до Главната бе пълно с хора"

"Цялата страна казва на това правителство: "Стига! Подайте си оставката и не вкарвайте България в беля“. Когато толкова много хора ти поискат оставката и ако правителството се опита на пук да управлява страната, това може да създаде безредици“, коментира Василев.

Лидерът на ПП коментира, че на протеста е имало повече униформени, в сравнение с демонстрацията на 1 декември, но пак са били забелязани провокатори. Попитан защо са си променили исканията от "промяна на бюджета“ в "оставка“, Василев отговори:

"Защото получихме пълна арогантност и нула чуваемост. Това видяха и хората на площада. Истината е, че до тук нямаше да се стигне, ако властта не беше толкова арогантна – политически арести, пълен провал на диалога с работодателите, вкарване на бюджета на пук на всички. Не става по този начин“, каза Василев.

Той призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие. Василев е категоричен, че влизането ни в еврозоната не може да бъде компрометирано и даде пример как сме влезли в "Шенген“ със служебен кабинет.

"Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват. Очаква се засилена избирателна активност, това би дало легитимност на едно ново управление“, допълни председателят на ПП.

Относно бюджета, Василев коментира, че и след поправките – пак има дефекти. По думите му спорните предложения просто са отложени с една година.

"Намалена е капиталовата програма, но другото нещо, което е намалено са парите за лекари и медицински сестри – 200 млн. лв. по-малко. От всичко, което можеха да съкратят – решиха точно това. Парите за заплати в администрацията са по-равно разпределени, но пак са същите. Режийните разходи на министерствата са се вдигнали, спрямо предишната версия на бюджета“, допълни той.   

Василев посочи, че на страната ни са нужни честни избори, а не като предишните, за които дори Конституционният съд е казал, че са били манипулирани и опорочени. Допълни, че са необходими промени в Изборния кодекс и следене на вота на място от наблюдатели.

Попитан за евентуални партньори във властта след изборите, Василев коментира, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са неприемливи варианти. "Те двамата трябва да са извън българската политика“, допълни той.



