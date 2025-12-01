© виж галерията Видяхте, че протестът приключи мирно, след което тръгна шествие към централата на "ДПС-Ново Начало" и към централата на ГЕРБ. След като шествието е минало през централата на ДПС, са се появили провокатори и имало спречкване с полицията и употреба на сълзотворен спрей. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев преди минути, предаде репортер на "Фокус".



Василев обясни, че маршрута, обявен за протеста се е напълнил с провокатори, след като целият булевард остана без ток.



"Това е безобразие. Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер", каза той.