Андрей Гюров пред БНР.
По думите му МВР анализира сигналите и секциите с най-много нарушения на предишните избори, за да насочи усилията си там, където рискът от манипулации е най-голям.
Премиерът обеща специални полицейски операции, с които да се влияе превантивно върху купуването на гласове. "Работим с добра система от данни, географска информационна система, имаме инфо за рисковите секции и вече имаме заведени 7 досъдебни производства за нарушени избори права на гражданите", заяви той.
"Целта е проста: избори, в които българските граждани не трябва сами да защитават гласа си с граждански арести", допълни Гюров.
Изборните нагласи в България коментира вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на обиколка край Провадия. Според него очакваната вълна на подкрепа към "Прогресивна България" на Румен Радев е все още на твърде ранен етап.
От Продължаваме промяната – Демократична България (ПП-ДБ) днес очертаха възможностите за следизборна коалиция с Румен Радев. "Ясен план за разрушаване на модела Борисов – Пеевски и вече Радев трябва да каже в каква степен антикорупционната наша програма му импонира на него", заяви Ивайло Мирчев.
Президентът вече коментира темата в Кюстендил. "Като влезем в Народното събрание и видим какво е разположението на силите като математика и не само, а като ясно заявени политически програми – не съм видял платформите и програмите на тези хора... така че рано е да говорим!", заяви Радев.
На този фон от ГЕРБ съобщиха, че все още подреждат листите си. "Има листи, които все още не са готови, те не са една и две, не мога да ги изброявам всичките. Когато бъдат готови, ще разберете", коментира Даниел Митов.
От БСП пък изразиха оптимизъм за изборите. "Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него. Оттам нататък – глас народен, глас Божи", заяви Крум Зарков, като добави, че е рано да посочат с кого биха работили, поради все още много неизвестни фактори.
