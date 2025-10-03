ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Анализ: Личните лекари са изчезващ вид
Ето някои наблюдения по данните:
Личните лекари са сред най-бързо намаляващата категория специалисти. Както вече коментирахме тук, броят на ОПЛ равномерно и постоянно спада през последните години – всяка година през последните поне 10 години намалението е с около 2-3%. Спадът е отражение от една страна на общото намаление на населението на България – логично, нуждата от лекари е по-ниска при по-малко хора. Това обаче не обяснява в пълна степен намалението на личните лекари – броят лица, които един ОПЛ обслужва средно в БГ (1718 пациента за 2024 г.), нараства с малко над 45 пациента след 2018 г.
Причините за нарастването на финансирането за ПИМП на фона на постоянно намаление на личните лекари са свързани с увеличение на тяхното заплащане (капитацията за един пациент и плащанията за отделни дейности).
Разминаването между лекари и пари е свързано и с все по-големия обем дейности, които личните лекари извършват – профилактика, грижи за новородени, административни дейности, работа в отдалечени райони и др.
Средствата от НЗОК средно на един лекар се увеличават трикратно между 2018 и 2024 г, като увеличението е особено осезаемо след 2021 г. Можем да кажем, че тук вече прозира някакво приоритизиране на средствата за първичната помощ. Само за сравнение – средната заплата в страната през същия период е нараснала двукратно, което само по себе си също е значително увеличение.
Различията в регионалното разпределение също са значителни, както нееднократно сме отбелязвали – докато в област Плевен един ОПЛ отговаря средно за 1177 пациента, то в област Кърджали те са три пъти повече – 3217 души през 2024 г.
Как министерството на здравеопазването адресира проблема с намаляващия брой лични лекари?
Преди месец е приета нова стратегия за развитие на ПИМП и план за нейното изпълнение. Стратегията и планът предвиждат:
Стимули за работа в труднодостъпни райони. Планира се финансиране на дейности за откриване на амбулатории, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и допълнителни плащания от бюджета на НЗОК за лекарите, откриващи практики в отдалечени райони (този механизъм е налице от доста години и осигурява плащания за всеки лекар по специална методика за работа в отдалечени и труднодостъпни райони); финансиране на специализации по дефицитни специалности в области с недостиг на специалисти.
Увеличаване на броя на приеманите студенти с приоритет за специалността "медицинска сестра“.
Единна информационна система за персонала в здравеопазването.
Липсват стимули за използване на телемедицина, приоритетно капитационно финансиране за всеки пациент от отдалечен район, включен в листи на лични лекари, по-ясни мерки, насочени към освобождаване на личните лекари от административно бреме.
Министерството отново е възприело формален подход, който много вероятно няма да реши проблема. Виждали сме подобен подход при опитите да увеличи броя на медицински сестри, на възнагражденията на сестрите и на младите лекари и опитът ни подсказва, че без истински усилия, насочени към действителни пречки, както и финансиране, което запълва установен икономически дисбаланс на пазара, резултати едва ли ще има.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Левон Хампарцумян: Този ток го продават, остават следи
21:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 лит...
21:37 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:13 / 03.10.2025
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре,...
21:13 / 03.10.2025
Министър Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестнос...
20:08 / 03.10.2025
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:56 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS