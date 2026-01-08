ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекси Кесяков: Голяма част от катастрофите можеше да не се случат
Повече от 30% от тежките произшествия се дължат на загуба на управление заради несъобразена скорост. Като участници в движението всичко зависи от самите шофьори, подчерта Кесяков. "Голяма част от тези катастрофи са "отгледани“ катастрофи с млади водачи. Купуваме автомобил, а не се интересуваме дали мотат да карат или не. Проблемът с безопасността трябва да се превърне в семейна ценност. Трябва да кажем "Ние искаме безопасност!“ и да си искаме безопасността в собственото семейство, в детската градина, в училището, в района, в който живеем. Не говорим въобще за обучение и възпитание, само за глоби“, коментира Алекси Кесяков.
Младите водачи трябва да преминават допълнително обучение, за да повишат знанията и уменията си, тъй като предвидените от закона часове за обучение не са достатъчни, смята експертът. "На обучението и възпитанието държавата не отделя почти никакво внимание“, добави той.
Обучението на децата трябва да започне още с раждането им. "Трябва да се направи анализ на всички дейности, свързани с възпитанието и обучението на децата. Не може само с глоби и наказания да решим проблемите на движението“, смята Алекси Кесяков.
Много голям брой произшествия стават заради разсейване. "Ние не регистрираме тези катастрофи. Говорим само за мобилните телефони. Ядат, пият, карат, пушат – всичко това е отклонение на вниманието“, изброи експертът по пътна безопасност.
При зимни условия шофьорите трябва да променят начина си на каране. "Трябва да сме спокойни, толерантни, без резки движения с волана и с педалите на автомобила – плавно. От всяко рязко движение може да последва загуба на сцепление и автомобилът да започне да се върти“, обясни Кесяков.
Той призова към толерантност на пътя и спазване на дистанция.
