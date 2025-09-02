ЗАРЕЖДАНЕ...
|Александър Урумов: Българското общество е в състояние на пълен разпад
Общество без авторитети, без идеали и без общностно значими теми е общество без бъдеще. Днес живеем в онова счупено бъдеще, което вчерашният джендър-либерализъм ни излъга да приемем.
Искаха живот без правила и без рамки? Ето го на снимката - трамвай, излязъл от релсите и разрушил изграденото от предишни поколения.
Джендър-либерализъм в действие. Разрушително действие. Той на друго не е способен. Друго от него не чакайте", написа във фейсбук профила си писателят, драматург и експерт по публична комуникация Александър Урумов.
