Александър Урумов: Българското общество е в състояние на пълен разпад

© Bulfoto "Няма пострадали хора, това е добрата новина. Другата новина не е новина - българското общество е в състояние на разпад.



Общество без авторитети, без идеали и без общностно значими теми е общество без бъдеще. Днес живеем в онова счупено бъдеще, което вчерашният джендър-либерализъм ни излъга да приемем.



Искаха живот без правила и без рамки? Ето го на снимката - трамвай, излязъл от релсите и разрушил изграденото от предишни поколения.



Джендър-либерализъм в действие. Разрушително действие. Той на друго не е способен. Друго от него не чакайте", написа във фейсбук профила си писателят, драматург и експерт по публична комуникация Александър Урумов.