|Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителството, е за Кремъл
"За мен тази вечер бе удоволствие да се убедя за сетен път, че в лицето на г-жа Теменужка Петкова страната ни има достоен, умен и изключителен професионалист за финансов министър. Тя го доказа с участието си в предаването "120 минути" на БТВ. Водещият нищо не можа да възрази. Но е жалко, че има българи, които още въздишат по един клоун, който се изживяваше няколко години като финансов министър, а от известно време е и лидер на партия. В сравнение с г-жа Петкова той е просто смешко.
Но така е било неведнъж у нас. Едни българи са работили за добрите дни на България, а други са обслужвали мераците на Кремъл или собствения си джоб.
Дано днес да успеят първите. Защото, ако не успеят, то строилите се вече в една редица радевци, възрожденци и промянаджии, както и политическите семки около тях, ще стъжнят живота ни през следващите години. Приятна вечер!", пише още Йорданов.
