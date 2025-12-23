ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празниците
24 декември 07:30 – 19:00 часа
31 декември 07:30 – 17:00 часа
25 декември и 1 януари - почивни дни за всички магазини
2 януари - всички магазини отварят в 10:00 и затварят със съответното работно време на всеки магазин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 141
|
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
06:45 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025
Специална прогноза за очакваната снежна пътна обстановка на Колед...
19:54 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS