Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен

© bTV Обвинени във взимане на подкуп от шофьори на тирове с техника за концерта на Роби Уилямс у нас са Георги Георгиев и Борис Борисов. Те са клиенти на адв. Емануил Йорданов, който е и бивш вътрешен министър.



"В България трябва да действа презумпцията за невиновност. На практика в публичното пространство клиентите ми са вече осъдени", твърди пред bTV адв. Емануил Йорданов.



Според него тук има много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите. Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец, а той не е очевидец на нищо.



Служителите на ДАИ отричат това, за което ги обвиняват. "Нямаме доказателства, но чакаме да ги съберат", коментира адвокатът.



В неделя шофьорите бяха разпитани в сградата на бившия специализиран съд. "Тогава аз се опитах да ги питам какъв е проблемът и какво нарушение са допуснали, за да може да им се иска подкуп. И тримата твърдяха, че не са извършили никакви нарушения", твърди адв. Йорданов.



Не съм склонен да коментирам въпроса защо са спрени тировете. След получена информация, адвокатът още в неделя поискал на тези трима шофьори да бъдат назначени медицински експертизи, които да установят дали някои от тях е ползвал наркотици. "Особено единият е бил сериозно неадекватен", твърди адвокатът.



Адвокатът твърди, че служителите на ДАИ, неговите клиенти, не са взели пари от шофьорите.