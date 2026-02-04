ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
Адвокат Марковски обясни, че при постъпване на сигнал незабавно се образува досъдебно производство или полицейска проверка. Основната цел е да се установи авторството на видеозаписите, което, по думите му, става сравнително лесно чрез видеотехническа експертиза. Специалисти анализират записите и определят техния произход, начин на заснемане и технически характеристики.
"Когато се заснема човешко голо тяло в интимните области, това вече представлява порнография, а тя е престъпление по Наказателния кодекс“, подчерта Марковски. Той уточни, че самият акт на тайно заснемане без съгласие също е престъпление, независимо от последващото разпространение.
Експертът отбеляза, че особено тежки са случаите, при които жертви са малолетни и непълнолетни. В тези ситуации престъплението е с по-висока обществена опасност, а предвидените санкции са значително по-строги.
По отношение на отговорността адвокатът обясни, че ако дадено помещение е отдадено под наем, наемателят може да бъде разпитан като свидетел. Основната наказателна отговорност обаче следва да се търси от лицето, което е автор на записите и собственик на системата за видеозаснемане.
Марковски подчерта, че жертвите в подобни случаи са много и претърпяват сериозно унижение. Те имат право да предявят граждански искове срещу извършителя при установяване на виновното лице. "Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие“, заяви той.
Адвокатът обърна внимание и на още един сериозен проблем – изключителната трудност тези видеозаписи да бъдат напълно премахнати от интернет. По думите му, често съдържанието се разпространява на сървъри извън Европейския съюз, включително на територията на държави от т.нар. "Трети свят", което допълнително усложнява процеса по свалянето му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой е Ивайло Калушев, когото всички търсят?
21:56 / 04.02.2026
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
19:45 / 04.02.2026
Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
20:14 / 04.02.2026
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS