Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:44 / 04.02.2026
© NOVA
Случаите с видеозаписи на жени, включително и на малолетни момичета, от козметични салони се превръщат очевидно в епидемия. От един случай в един град те се пренесоха и в други студия в други градове, а жертвите, открили себе си в сайтове за възрастни, стават все повече и повече. Новата история е от гинекологичен кабинет в софийска болница. Как може човек да се бори с този тип престъпление? Темата коментира адвокат Димитър Марковски в "Интервюто в Новините на NOVA". 

Адвокат Марковски обясни, че при постъпване на сигнал незабавно се образува досъдебно производство или полицейска проверка. Основната цел е да се установи авторството на видеозаписите, което, по думите му, става сравнително лесно чрез видеотехническа експертиза. Специалисти анализират записите и определят техния произход, начин на заснемане и технически характеристики.

"Когато се заснема човешко голо тяло в интимните области, това вече представлява порнография, а тя е престъпление по Наказателния кодекс“, подчерта Марковски. Той уточни, че самият акт на тайно заснемане без съгласие също е престъпление, независимо от последващото разпространение.

Експертът отбеляза, че особено тежки са случаите, при които жертви са малолетни и непълнолетни. В тези ситуации престъплението е с по-висока обществена опасност, а предвидените санкции са значително по-строги.

По отношение на отговорността адвокатът обясни, че ако дадено помещение е отдадено под наем, наемателят може да бъде разпитан като свидетел. Основната наказателна отговорност обаче следва да се търси от лицето, което е автор на записите и собственик на системата за видеозаснемане.

Марковски подчерта, че жертвите в подобни случаи са много и претърпяват сериозно унижение. Те имат право да предявят граждански искове срещу извършителя при установяване на виновното лице. "Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие“, заяви той.

Адвокатът обърна внимание и на още един сериозен проблем – изключителната трудност тези видеозаписи да бъдат напълно премахнати от интернет. По думите му, често съдържанието се разпространява на сървъри извън Европейския съюз, включително на територията на държави от т.нар. "Трети свят", което допълнително усложнява процеса по свалянето му.


04.02.2026 Български фонд за жените: Искаме защита на момичетата и жените в България!
04.02.2026 Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигналите от жени не спират
04.02.2026 Лазерното студио в Казанлък преустанови дейността си заради скандала с голите снимки
04.02.2026 Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
04.02.2026 Масова психоза обхвана жените в Бургас
03.02.2026 Нови разкрития: 9-годишно дете e заснето в салон за лазерна епилация
