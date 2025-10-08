ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?
Към този час задръстването е километрично, а от снимката видимо става ясно, че движението в посока Пловдив е само в една лента, докато това в посока София - в цели две!
Ясно е, че в този часови диапазон трафикът е по-натоварен към Пловдив, тогава защо от АПИ не обръщат движението и не освобождават колите да се движат в 2 колони от по-натоварената страна?!
Докога ще продължава този абсурд?
Преди два дни от "Фокус" отправихме въпрос към АПИ: "Защо движението по АМ "Тракия" не се обръща спрямо натовареността на трафика?", но все още нямаме отговор.
Шофирайте внимателно!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шес...
14:55 / 08.10.2025
4,09 евро за еднодневна винетка
14:23 / 08.10.2025
Депутатите решават: Ще бъде ли въведен предметът "Добродетели и р...
12:53 / 08.10.2025
Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, ...
12:53 / 08.10.2025
Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спря...
12:34 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS