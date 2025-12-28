ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ с последна информация за зимните условия по пътищата в страната
По данни на Агенция "Пътна инфраструктура“ метеорологичната обстановка в страната е типична за зимния сезон. Температурите са в интервала от -8°С до +3°С, като времето е предимно ясно. Вятър духа в почти всички области, а пътните настилки са основно мокри, като на усойните места има частични заледявания. Пътищата са проходими при зимни условия.

На места е отчетена намалена видимост поради мъгла. В област Велико Търново тя е гъста, с видимост между 50 и 100 метра. В района на Кюстендил видимостта е до 150 метра, а в Перник има мъгла в участъка Извор – Друган.

Ограничения за движение по автомагистралите

Въвежда се временна забрана за движение на товарни моторни превозни средства над 12 тона, включително състави с ремаркета и полуремаркета, по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ и "Хемус“ в участъка от София до пътен възел "Дерманци“.

За посока Бургас, Благоевград и Варна ограничението важи на 30 декември 2025 г. от 14:00 до 20:00 часа, а за посока София – на 4 януари 2026 г. от 12:00 до 20:00 часа. Забраната не се отнася за специализирана пътна помощ.

По автомагистралите "Хемус“ и "Струма“ ограниченията не важат за автобуси, превозващи пътници, както и за превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала "Тракия“ изключение е предвидено за обществен превоз на пътници, а в посока София – и за превози на опасни товари в участъка между пътен възел "Ихтиман“ и пътен възел "Вакарел“.

По преценка на водачите, по време на забраните могат да се използват обходни маршрути по други републикански пътища, при спазване на действащата организация на движение.

Актуална информация по основните автомагистрали

По автомагистрала "Тракия“ в област София движението в района на Мухово,

в посока Бургас, се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента.

В област Сливен има временни ограничения заради почистване на водостоци и окопи, а в област Бургас движението в посока София е с ограничена скорост до 90 км/ч поради ремонтни дейности.

По автомагистрала "Хемус“ в област София са въведени ограничения на скоростта до 90 км/ч, като тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента поради състоянието на настилката. В тунел "Топли дол“ е въведена временна организация на движението с промени в лентите. В областите Ловеч, Шумен и Варна има участъци с ограничено или променено движение заради ремонтни дейности и монтаж на пътни съоръжения.

По автомагистрала "Струма“ в област Перник движението в посока София се осъществява с повишено внимание заради аварийни дейности по почистване на откоси, като част от лентите са временно затворени.

По автомагистрала "Марица“ в област Хасково движението към ГКПП "Капитан Андреево“ е ограничено в една лента с намалена скорост до 50 км/ч заради компрометирана дилатационна фуга.

По автомагистралите "Черно море“ и "Европа“ към момента няма въведени ограничения.

Проходи и планински участъци



Няколко планински прохода остават напълно затворени за движение, сред които "Върбишки“ и "Златишки“, със срок целогодишно. Част от проходите са отворени за всички моторни превозни средства, докато в други са въведени ограничения за тежкотоварни автомобили над определен тонаж. Сред тях са "Троянски“, "Котленски“, "Петрохан“, "Вратник“, "Дюлински“, "Пампорово“, "Твърдишки“ и "Шипка“, където действат специфични забрани за товарни автомобили и теглене на ремаркета в зимния период.

АПИ апелира водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с пътните условия, въведените ограничения и пътната сигнализация, както и да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия.


