|АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
Припомняме, че от 25 септември се извършва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел "Зимница“ при връзката на първокласния път I-7 Ямбол - ГКПП "Лесово“ и АМ "Тракия“. Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. При изпълнението на ремонтните работи движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ "Тракия“. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
