87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца
Автор: Десислава Томева 16:12Коментари (0)166
© Фокус
През август 2025 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от предходния месец (от 20.6% на 20.2%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение. Това показват последните данни на НСИ, цитирани от "Фокус".

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) (виж фиг. 2) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.

Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През август съставният показател "бизнес климат в строителството“ намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%) (виж фиг. 6), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, са недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда, следвани от цените на материалите.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.


предишна страница [ 1/125 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Честито на Деян Донков!
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
Директор: Докато ученикът е в училище, няма да има право да използва мобилен телефон
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше в Гърция като сирене, кашкавал и извара
България е втора в Европа в срамна статистика
