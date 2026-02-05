ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
8-годишно момче било изпратено от майка си да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:55Коментари (0)2182
© БГНЕС
"По света и у нас“ разполага със сигнал, който бабата и дядото на 8-годишния Л. са изпратили до Държавната агенция за закрила на детето на 13 юни 2024 г.

В сигнала бабата В. и дядото Кр. описват как тяхната дъщеря през октомври 2023 г. ги уведомила, че Л. вече няма да ходи в държавното училище "защото при откриването на учебната година имало засилено полицейско присъствие заради събитията в Близкия Изток и детето се обляло в сълзи“.

По тази причина майката на Л. преценила да го премести в частно училище и едва 8-годишното момче да живее с "рейднджъри“ в хижа "Петрохан“.

Дядото Кр. описва своя среща с внука си през ноември 2023 г., когато момчето вече било предадено на Ивайло Калушев. Срещата се състояла на лодкостоянката в с. Лозенец, тъй като по това време Л. бил в базата на "рейнджърите“ в близкото с. Кости.

Дядото описва, че след двудневни уговорки, внукът му дошъл, придружен от Ивайло и още две други момчета, едното на 12, а другото на 16 години.

В сигнала дядото Кр. пише: "...на срещата Л. не прояви емоции, което не е обичайно при нашите срещи. Доближи се до мен и ми каза: "Здравей, дядо“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане или прегръдка.“

Бабата В. описва друга среща с внука си, преди Коледа 2023. Тя била в апартамента, в който живее семейството на дъщеря й в София. Тогава Л. бил за малко при родителите си. В сигнала бабата пише, че за разлика от преди Л. бил по-агресивен в играта си с нея, но също така я прегръщал и стискал силно.

Споделила с дъщеря си (майка на Л.), че детето е отслабнало и не било така лъчезарно, но получила отговор, че просто е пораснал.

В сигнала е описано още, че на Коледа и Нова година малкият Л. не бил със семейството си, а при "рейнджърите“ и това продължило и през зимните месеци, от което страдал по-малкият му брат, който е на 5 години.

Сигналът е подаден до Държавната агенция за закрила на детето с електронен подпис на адвокат и оттеглен 4 дни по-късно от подателите. Документът за доброволно оттегляне е с лични подписи на В. И Кр. и в него като мотив е написано следното:

"След като се събрахме и обсъдихме в семеен кръг с всички замесени лица и семейството на дъщеря ни А. се разбрахме взаимно по всички спорни въпроси и изяснихме напълно ситуацията по отношение на внука ни Л. Уверени сме, че не съществуват никакви рискове за живота, здравето и образованието нито на Л, нито на други споменати в сигнала лица, както и че не е налице, нито се осъществява, каквото и да било противоправно поведение от никое лице, упоменато в сигнала“.


Още по темата: общо новини по темата: 36
05.02.2026 »
05.02.2026 »
05.02.2026 »
05.02.2026 »
05.02.2026 »
05.02.2026 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Христанов за "Петрохан": Операция, характерна за отрядите на Таки...
15:16 / 05.02.2026
Близка до Ивайло Калушев: Той е убит и заровен, ако го оставят жи...
14:20 / 05.02.2026
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то от ...
13:50 / 05.02.2026
След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Иванов и жена ...
13:43 / 05.02.2026
Клиентка на пицария показа касова бележка и отсече: Това не знам ...
13:37 / 05.02.2026
Предприемач: Преди време ходих на "Петрохан" - видях, снимах и щя...
12:14 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
Три трупа са открити в хижа
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: