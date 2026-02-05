ЗАРЕЖДАНЕ...
|8-годишно момче било изпратено от майка си да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
В сигнала бабата В. и дядото Кр. описват как тяхната дъщеря през октомври 2023 г. ги уведомила, че Л. вече няма да ходи в държавното училище "защото при откриването на учебната година имало засилено полицейско присъствие заради събитията в Близкия Изток и детето се обляло в сълзи“.
По тази причина майката на Л. преценила да го премести в частно училище и едва 8-годишното момче да живее с "рейднджъри“ в хижа "Петрохан“.
Дядото Кр. описва своя среща с внука си през ноември 2023 г., когато момчето вече било предадено на Ивайло Калушев. Срещата се състояла на лодкостоянката в с. Лозенец, тъй като по това време Л. бил в базата на "рейнджърите“ в близкото с. Кости.
Дядото описва, че след двудневни уговорки, внукът му дошъл, придружен от Ивайло и още две други момчета, едното на 12, а другото на 16 години.
В сигнала дядото Кр. пише: "...на срещата Л. не прояви емоции, което не е обичайно при нашите срещи. Доближи се до мен и ми каза: "Здравей, дядо“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане или прегръдка.“
Бабата В. описва друга среща с внука си, преди Коледа 2023. Тя била в апартамента, в който живее семейството на дъщеря й в София. Тогава Л. бил за малко при родителите си. В сигнала бабата пише, че за разлика от преди Л. бил по-агресивен в играта си с нея, но също така я прегръщал и стискал силно.
Споделила с дъщеря си (майка на Л.), че детето е отслабнало и не било така лъчезарно, но получила отговор, че просто е пораснал.
В сигнала е описано още, че на Коледа и Нова година малкият Л. не бил със семейството си, а при "рейнджърите“ и това продължило и през зимните месеци, от което страдал по-малкият му брат, който е на 5 години.
Сигналът е подаден до Държавната агенция за закрила на детето с електронен подпис на адвокат и оттеглен 4 дни по-късно от подателите. Документът за доброволно оттегляне е с лични подписи на В. И Кр. и в него като мотив е написано следното:
"След като се събрахме и обсъдихме в семеен кръг с всички замесени лица и семейството на дъщеря ни А. се разбрахме взаимно по всички спорни въпроси и изяснихме напълно ситуацията по отношение на внука ни Л. Уверени сме, че не съществуват никакви рискове за живота, здравето и образованието нито на Л, нито на други споменати в сигнала лица, както и че не е налице, нито се осъществява, каквото и да било противоправно поведение от никое лице, упоменато в сигнала“.
