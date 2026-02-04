ЗАРЕЖДАНЕ...
|49-годишният Ивайло е единият от убитите в хижата, за която говори цяла България
Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата. Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани.
Единият от убитите е Дечо Василев, за когото вече съобщихме. Вторият труп е на 49-годишния Ивайло Иванов. По непотвърдена информация той е бил основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на Ивайло Калушев. За него пък се знае, че дълги години е живял в чужбина. В момента е обявен за издирване. Третият труп е на Пламен Статев, на 51 години.
