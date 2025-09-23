ЗАРЕЖДАНЕ...
|211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лева, без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
"За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата – свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец“, обясни ком. Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.
По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч. На тях книжките също ще бъдат отнети.
Комисар Кикьов посочи пред bTV, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.
Той допълни, че контролът с небрандирани автомобили продължава. Така основно се хващат водачи с рисково поведение на пътя. Новите правила за движение по пътищата са в сила от 7 септември.
Още новини от Национални новини:
Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
11:18 / 23.09.2025
Лияна Панделиева: От сърце се надявам този да го е отнесъл с един...
10:42 / 23.09.2025
Експерт: Туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврот...
10:54 / 23.09.2025
Почина Мария Матеева
10:23 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като серв...
09:40 / 23.09.2025
Сблъсък между БМВ и мотоциклет с пловдивски номер
09:31 / 23.09.2025
