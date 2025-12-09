ИЗПРАТИ НОВИНА
15 000 души няма да получават реалния размер на полагащите им се пенсии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:13
©
Осигурителната тежест за пенсии няма да се увеличава през 2026 г., а самите пенсии ще бъдат осъвременени от 1 юли по т.нар. швейцарско правило. Предварителните разчети сочат ръст между 7 и 8%. Това предвижда актуализираният проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година, който бе одобрен на първо четене от бюджетната комисия.

Работни заплати и осигурителни прагове

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата за страната ще бъде 620,20 евро. Толкова ще бъде и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се.

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо първоначалния вариант на бюджета, съобщи управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева.

Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Не се променя периодът на изплащане на обезщетението за бременност и раждане – той остава 410 дни.

От 1 януари 2026 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се увеличи от 398,81 евро (780 лв.) до 460,17 евро (900 лв.).

При по-ранно връщане на работа родителите ще получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%.

Минималната пенсия ще бъде увеличена до 346,87 евро. Таванът на пенсиите обаче остава непроменен – 1738,40 евро. Това означава, че около 15 000 души няма да получават реалния размер на полагащите им се пенсии, защото ще бъдат ограничени от него

На заседанието на комисията Ася Гонева от КНСБ призова да се обсъди повишение на тавана, за да не се демотивират хората да се осигуряват върху максималния доход. Според нея с допълнителен разход от едва 9 млн. евро може да се позволи на около 6200 души да получат реалните си пенсии и да се ограничи ръстът на засегнатите от тавана до около 8000.

В момента 8875 пенсионери получават действащия таван от 3400 лв.



