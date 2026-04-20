Прогресивна България спечели 132 от общо 240 депутатски места в новото Народно събрание — точно 55% от всички парламентарни столове. Резултатът е изчислен въз основа на средните стойности от трите паралелни преброявания при 100% отчетени секции на "Мяра", "Маркет линкс" и "Галъп", след нормализиране по метода на Хер-Ниймайер. ГЕРБ-СДС на Бойко Борисов остава с 38 места (15.8%), ПП-ДБ - с 37 (15.2%), ДПС на Делян Пеевски взима 20 места (8.6%), а Възраждане е на ръба с 13 места (5.3%), предава репортер на Plovdiv24.bg.

Прогресивна България е единствената партия, която надхвърля мнозинството от 121 депутати - с 11 места разлика.

Ще черпи ли Радев?

Още вечерта на 19 април Румен Радев говори пред журналисти на импровизиран брифинг. "Това е само първата стъпка, благодаря на хората за вота. Това е победа на морала. Целта е разграждане на олигархичния модел. Служебните министри трябва до един да си подадат оставките", заяви той.

Когато журналист го уведоми, че агенция "Алфа рисърч" прогнозира 129 депутати за Прогресивна България, Радев отговори лаконично: "Ще ви черпя."

Трите паралелни преброявания при 100% секции дадоха средно 132 места - три повече от прогнозата на "Алфа рисърч".

Възраждане е на ръба - гласовете от чужбина решават

Критичен въпрос след вота остана дали Възраждане ще задържи местата си в парламента. Трите агенции отчетоха данни между 3.8% и 4.9% за партията - разлика от цял процентен пункт между най-ниската и най-високата прогноза.

При 4% изборна бариера дори незначително преразпределение след гласуването от чужбина може да изхвърли Възраждане от Народното събрание. В такъв случай България ще получи 4-партиен парламент - при който делът на Прогресивна България ще нарасне допълнително над 55% и партията ще задържи абсолютно мнозинство само с евентуален коалиционен партньор.