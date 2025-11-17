ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет години
Автор: Цоня Събчева 22:27Коментари (0)23
©
Икономическият експерт и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев коментира последните данни на НСИ, според които инфлацията у нас през октомври достига 5,3% на годишна база и 0,9% месечна инфлация, а средногодишната е 4,1% – значително над критерия за еврозоната от 3%.

"Критериите за еврозоната вече не са решаващи за нас – България има одобрение от еврогрупата и ЕЦБ, но инфлацията остава сериозен вътрешен проблем", заяви Кръстев в ефира на Радио "Фокус". 

Той поясни, че по-високата инфлация показва грешни бюджетни прогнози и се усеща пряко от домакинствата чрез постоянно повишаващи се цени на стоки и услуги. Според него инфлацията вече не е "внесена" от международни пазари, а се генерира основно от вътрешнополитически и вътрешноикономически фактори, включително твърде разходния бюджет за 2024 г.

"Увеличенията на доходите в публичния сектор, финансирани чрез заеми и раздаване на непроизведени у нас пари, са директен двигател на инфлацията", подчерта Кръстев.

По отношение на бюджета за 2026 г. експертът посочи, че по-високата инфлация всъщност може да доведе до по-високи приходи за Министерството на финансите, но това става за сметка на обществото.

"За пет години българите са обеднели реално с над 40%. 100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет години", отбеляза той.

Кръстев коментира и тревожните данни, че над два милиона българи се определят като бедни, което е в синхрон с факта, че 75% от работещите получават под средната работна заплата. Данъчната тежест също не е ниска – разликата между разхода на работодателя и нетната заплата на служителя достига около 35%.

Относно прогнозата на Европейската комисия за нов скок на инфлацията през 2027 г. и забавяне на ръста на заплатите, Кръстев смята, че това зависи изцяло от политическите решения, а не от икономическите реалности.

"Трябва да се променят законопроектите, които водят до непрекъснато увеличение на разходите. Българският модел не издържа на 45-47% преразпределение на БВП през бюджета", подчерта той.

Според експерта излизането от "порочния кръг" е напълно възможно чрез ограничаване на проинфлационните политики, връщане към фискална дисциплина и спиране на автоматичните механизми, които изкуствено увеличават заплатите в публичния сектор.


Още по темата: общо новини по темата: 1404
17.11.2025 НОИ с информация за българите за еврото и превалутирането
17.11.2025 Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
17.11.2025 Строги проверки на личните документи при превалутиране на левове в евро в пощите
16.11.2025 Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. на 1 януари 2026 година
16.11.2025 Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминаването ни в еврозоната
16.11.2025 Предстоят промени в заплащането на нощния труд
предишна страница [ 1/234 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нинова избухна, заговори за корупция и милиарди левове
21:18 / 17.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
19:59 / 17.11.2025
Аномалия връхлита страната ни тези дни
19:47 / 17.11.2025
Ученичката от Пловдив Елиф Шакир се включи в "Стани богат"
18:50 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна
18:55 / 17.11.2025
Христо Марков е новият директор на НАП
18:52 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: