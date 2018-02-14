ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
ÍÎÂÎ
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
×èòàòåëñêè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
Ïúòåí àáñóðä â "Ñåâåðåí"! Øîôüîð ïðåæèâÿ èñòèíñêè øîê, íèêîãà íÿìà äà çàáðàâè òîçè äåí!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:51 / 02.05.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Plovdiv24.bg
Ïðîäúëæàâàò àáñóðäèòå â "Ñåâåðåí" â Ïëîâäèâ, íàó÷è Plovdiv24.bg. Ñóòðèíòà âè èíôîðìèðàõìå çà îãðîìíà äóïêà ïî åäíà îò öåíòðàëíèòå óëèöè â ðàéîíà, à èìåííî - "Âàñèë Ëåâñêè" â ó÷àñòúêà ìåæäó áóëåâàðäèòå "Äóíàâ" è "Áúëãàðèÿ". Ìàëêî ïî-êúñíî ðàáîòíèöè ñà çàïî÷íàëè çàïúëâàíåòî é, íî äíåñ ñëåäîáåä, ïîëîâèí ÷àñ ñëåä êàòî ñà ïðèêëþ÷èëè ðåìîíòíèòå äåéíîñòè, ëåê àâòîìîáèë áóêâàëíî ïðîïàäíà â ñúùàòà äóïêà ïðåä "Çëàòíàòà ðèáêà"! Íîðìàëíî ëè å òîâà, èëè íå - êîìåíòàðèòå îñòàâÿìå íà âàñ...


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 10
02.05.2018 »
02.05.2018 »
28.04.2018 »
05.03.2018 »
23.02.2018 »
14.02.2018 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/2 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Å êàê, îáùèíàòà å íåâúçìîæíî äà å âèíîâíà, øîôåðà ùå ãî îòíåñå, ùå ìó íàïèøàò àêò ,÷å ñå å áëúñíàë â äóïêàòà è ñåãà òðÿáâà äà å çàïëàòè.
0
 
 
ÊÌÅÒÅÅÅÅÅÅ êúäå ñòåååå??ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
+1
 
 
Ñíîùè ñèãíàëèçèðàõ íà 112 çà äóïêàòà ÍÎ ÿâíî ÁÅÇ ðåçóëòàò
0
 
 
Å ñåãà òðÿáâà äà äîéäå ïîëèöèÿ äà ïèøè àêò íà îáùèíàòà è íà òåçè êîèòî ñà çàïúëâàëè äóïêàòà àìà å âúçìîæíî è øîôüîðà äà îòíåñå àêò ÿâíî å áèë ðàçñåÿí è íå å íàáëþäàâàë ïúòÿ
+5
 
 
Èìà åäèí ïî-ãîëÿì àáñóðä îò òîçè. Êàê òàêà, êîãàòî ñå ïóñêà íîâ èëè îñíîâíî ðåìîíòèðàí ïúòåí ó÷àñòúê, ÷àêàìå äíè, à ïîíÿêîãà è ñåäìèöè, ÊÀÒ äà ñå ïðîèçíåñàò, ÷å ïúòÿò å ãîäåí çà åêñïëîàòàöèÿ ïðåäè äà áúäå ïóñíàòî äâèæåíèåòî? Çàùî ñúùèÿò òîçè ÊÀÒ íÿìà àáñîëþòíî íèêàêâè ïðîáëåìè ñëåä òîâà äâèæåíèå äà ñå îñúùåñòâÿâà ïî îïàñíè ïúòèùà ñúñ çåéíàëè äóïêè, ëèïñâàùè øàõòè è íàïúëíî èçòðèòà ìàðêèðîâêà, êîÿòî â ìîìåíòà å èç÷åçíàëà ïî ìèíèìóì 60-70% îò óëèöèòå è áóëåâàðäèòå â ãðàäà??? Íå ìîæå ëè äà çàòâîðè óëèöà äî îòñòðàíÿâàíå íà âñè÷êè íåðåäíîñòè? Ðîëÿòà íà ÊÀÒ â íåùî êàòî ñêúïîñòðóâàù ó÷àñòíèê â ðÿçàíåòî íà ëåíòè÷êè ëè ñå èçðàçÿâà? Êàê òàêà íèòî åäíà ìåäèÿ èëè îáùåñòâåíà îðãàíèçàöèÿ íå ñå íàìèðà äà çàäàäå òîçè âúïðîñ ïóáëè÷íî!
ïðåäè 2 ÷. è 4 ìèí.
+4
 
 
Â Ïëîâäèâ äà! Öåëèÿ ãðàä å â äóïêè! Ñúáóäåòå ñå ãîñïîäà êìåòîâå!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Èìà òàêîâà ìÿñòî â Ïëîâäèâ! Ùå îíåìååòå îò òåçè àáñóðäíè êàäðè!
17:44 / 02.05.2018
Äæåðàðä Áúòëúð ñúáðà î÷èòå íà õîðàòà â èçâåñòíî ïëîâäèâñêî çàâåäå...
16:38 / 02.05.2018
Ïúðâî â Plovdiv24.bg: Îòâîðèõà áóëåâàðä "Ðóñêè"!
16:23 / 02.05.2018
Âàæíè äåòàéëè îêîëî ïðèåìà íà ïúðâîëàöè â ïëîâäèâñêèòå ó÷èëèùà
15:16 / 02.05.2018
Ïîëèöèÿòà ïðîãîâîðè çà áëúñíàòàòà â Êþ÷óêà æåíà, øîôüîðúò - ñúùî
14:58 / 02.05.2018
Áëúñíàõà æåíà íà ïåøåõîäíà ïúòåêà â "Êþ÷óê Ïàðèæ"
14:06 / 02.05.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàé 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Âèëèñëàâà å êàòàñòðîôèðàëàòà ñ ÀÒÂ êðàé Ïëîâäèâ, îñòàâÿ 2-ãîäèøíî ñèðà÷å
16:47 / 30.04.2018
Ìëàäî ñåìåéñòâî ñòàíà çàëîæíèê íà ãðîçíà ìåæäóñúñåäñêà âîéíà â Ïëîâäèâ
10:06 / 30.04.2018
Òåæêà êàòàñòðîôà äî Ïîïîâèöà! Î÷åâèäåö: Åäíàòà êîëà å íåóçíàâàåìà
09:58 / 01.05.2018
Åêñêëóçèâíî: Ïúðâè êàäðè îò òðàãåäèÿòà êðàé Ïëîâäèâ, ïðè êîÿòî çàãèíà ìëàäà æåíà
15:24 / 30.04.2018
Àðõåîëîãè÷åñêà ñåíçàöèÿ â ñúðöåòî íà Ïëîâäèâ
14:52 / 30.04.2018
Îò òîâà âèäåî ùå âè íàñòðúõíàò êîñèòå! Äåöà ñ èçêëþ÷èòåëíî îïàñíà èãðà â Êþ÷óêà
09:42 / 30.04.2018
Øîêèðàùè ðàçêðèòèÿ çà øîôüîðà íà àâòîáóñà-êîâ÷åã îò ÀÌ "Òðàêèÿ"
09:19 / 30.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Íåðåäíîñòè â ðàéîí "Ñåâåðåí"
Ðàçøèðåíèå íà áóëåâàðä "Ðóñêè"
Áîòåâ - Ëåâñêè 10/09/17
Ïúðâèÿò ó÷åáåí äåí
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ïëîâäèâ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ñïðàâåäëèâà ëè å ïðèñúäàòà îò 2 ãîäèíè è 4 ìåñåöà íà óáèéöàòà íà ïîëèöàÿ Êàòÿ Ëåðöà?
Íå
Äà
Íå ìîãà äà ïðåöåíÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »
ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ïëîâäèâ÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2004 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Plovdiv24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Plovdiv24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Plovdiv24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñàéòúò å ñúçäàäåí îò ïëîâäèâ÷àíè, çà ïëîâäèâ÷àíè. 100% ïëîâäèâñêè ïðîäóêò.
Ñòàòèñòèêà: