|Äâå äåöà - áëèçíàöè íà 3 ãîäèíè, ñà ïðèåòè ïî ñïåøíîñò â áîëíèöà â Ïëîâäèâ. Òå ñà ñ ìíîæåñòâî íàðàíÿâàíèÿ ïî òÿëîòî. Ïîäîçèðà ñå äîìàøíî íàñèëèå, à ìàéêàòà å àðåñòóâàíà. Ìîìè÷åíöåòî å ïîñòúïèëî â áîëíèöàòà ñúñ ñèíèíè ïî òÿëîòî. Ñúñòîÿíèåòî íà áðàò÷åòî é áèëî ïî-òåæêî.
"Ìîì÷åíöåòî å ñ òåæúê êðúâîèçëèâ â ìîçúêà è ñ îïàñíîñò çà æèâîòà. Áåøå ìó íàïðàâåíà õèðóðãè÷íà èíòåðâåíöèÿ", îáÿñíè ñòàðøè êîìèñàð Àòàíàñ Èëêîâ, äèðåêòîð íà ÎÄ íà ÌÂÐ - Ïëîâäèâ.
Ëåêàðèòå îñòàíàëè øîêèðàíè ïðè âèäà íà äåöàòà, êîèòî ñà ñèëíî íåäîõðàíåíè. Òðèãîäèøíèòå áëèçíàöè òåæàëè êîëêîòî íÿêîëêîìåñå÷íè áåáåòà.
"Ïî âñè÷êî ëè÷è, ÷å êàòî ìàéêà òÿ íå å ïîëàãàëà íåîáõîäèìèòå ãðèæè çà òÿõ òàêà êàêòî òðÿáâà äà áúäå", äîáàâè Èëêîâ.
Ïðåä ïîëèöàèòå ìàéêàòà îòðåêëà äà å áèëà äåöàòà. Îáÿñíèëà, ÷å ãèïñîâà êàðòèíà ïàäíàëà âúðõó ãëàâàòà íà ìîì÷åíöåòî. Àïàðòàìåíòúò é å çàïå÷àòàí îò ïîëèöèÿòà, à ñúñåäèòå é âúâ âõîäà âúîáùå íå çíàÿò, ÷å â æèëèùåòî ñå îòãëåæäàò äåöà.
Ìàéêàòà å àðåñòóâàíà îùå ñíîùè, ñëåä êàòî äîâåëà äåöàòà â áîëíèöàòà. Òÿ å áèëà ïèÿíà. Ñëó÷àÿò å ïðåäàäåí íà ïðîêóðàòóðàòà.