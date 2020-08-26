Пловдивчанинът Георги Кабаков ще свири Арда - Ботев (Пд)

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят Арда - Ботев (Пд) е поверен на пловдивчанина Георги Кабаков.



Той е считан за най-добрия български рефер в момента. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че за последно Кабаков свири на пловдивски отбор на 1 юли, когато Локомотив победи ЦСКА-София с дузпи и спечели Купата на България за втора поредна година.



Наряд за срещата между Локомотив (Пловдив) и Черно море пък получи Георги Димитров.



28, Авг 2020 г. Петък 18:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров



СН: Петър Стоянов Петров



28, Авг 2020 г. Петък 21:00 ч.



ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет



СН: Евгени Георгиев Георгиев



29, Авг 2020 г. Събота 17:00 ч.



ФК Арда - ПФК Ботев Пловдив



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков



4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен



СН: Георги Василев Йорданов



29, Авг 2020 г. Събота 19:00 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК Левски



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Георги Спасов Славов



29, Авг 2020 г. Събота 21:15 ч.



ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Атанас Петров Бозев



30, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Костадин Ангелов Гергинов



30, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Георги Крумов Виделов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.