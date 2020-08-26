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Пловдивчанинът Георги Кабаков ще свири Арда - Ботев (Пд)
Автор: Стойчо Генов 15:54 / 26.08.2020Коментари (0)178
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 4-ия кръг в Първа лига. Прави впечатление, че двубоят Арда - Ботев (Пд) е поверен на пловдивчанина Георги Кабаков.

Той е считан за най-добрия български рефер в момента. Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че за последно Кабаков свири на пловдивски отбор на 1 юли, когато Локомотив победи ЦСКА-София с дузпи и спечели Купата на България за втора поредна година.

Наряд за срещата между Локомотив (Пловдив) и Черно море пък получи Георги Димитров.

28, Авг 2020 г. Петък 18:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров                    

СН: Петър Стоянов Петров     

28, Авг 2020 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Берое - ПОФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:  Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

29, Авг 2020 г. Събота 17:00 ч.

ФК Арда - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен                    

СН: Георги Василев Йорданов     

29, Авг 2020 г. Събота 19:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов                    

СН: Георги Спасов Славов     

29, Авг 2020 г. Събота 21:15 ч.

ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Атанас Петров Бозев     

30, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Черно море

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Костадин Ангелов Гергинов     

30, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:  Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН: Георги Крумов Виделов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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