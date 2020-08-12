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Георги Николов ще свири ЦСКА-София - Ботев (Пд), негов адаш получи наряд за Лаута
Автор: Стойчо Генов 17:17 / 12.08.2020Коментари (0)167
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обави назначенията за всички мачове от втория кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА-София и Ботев (Пд) в неделя бе поверено на Георги Димитров. В събота пък Георги Николов ще ръководи мача на Лаута между Локо (Пд) и Ботев (Враца).

14 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев                    

СН:  Радан Василев Мирянов     

15 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов                    

СН: Кирил Манолов Лозанов     

15 Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.

ФК Арда - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Николай Йорданов Колев                    

СН: Мартин Живков Богдев     

16 Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Етър - ПФК Черно море

ГС: Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Никола Антонов Попов                    

СН: Антон Симеонов Генов     

16 Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

17 Авг 2020 г. Понеделник 17:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН: Стоян Христов Денев     

17 Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.

ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов                    

СН: Кольо Димитров Данев
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