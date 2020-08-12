Георги Николов ще свири ЦСКА-София - Ботев (Пд), негов адаш получи наряд за Лаута

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС обави назначенията за всички мачове от втория кръг на Първа лига. Дербито между ЦСКА-София и Ботев (Пд) в неделя бе поверено на Георги Димитров. В събота пък Георги Николов ще ръководи мача на Лаута между Локо (Пд) и Ботев (Враца).



14 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Георги Милков Гинчев



СН: Радан Василев Мирянов



15 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца



ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Кирил Манолов Лозанов



15 Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.



ФК Арда - ПФК Левски



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Мартин Живков Богдев



16 Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.



ФК Етър - ПФК Черно море



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Никола Антонов Попов



СН: Антон Симеонов Генов



16 Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Георги Димитров Давидов



СН: Георги Владимиров Игнатов



17 Авг 2020 г. Понеделник 17:45 ч.



ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Стоян Христов Денев



17 Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.



ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Кольо Димитров Данев