Трима от Локо и Ботев номинирани за "Футболист на футболистите", Бруно и Феро също отличени

© Всяка година в края на футболния сезон Асоциацията на българските футболисти организира единствената по рода си у нас анкета "Футболист на футболистите". В нея участват всички футболисти от Първа и Втора лига - българи и чужденци.



Целта е играчите сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон. Анкетата се състои от три основни раздела: Футболист на футболистите, Най-добър млад футболист и Най-добър треньор.



Тази година, заради по-сложната ситуация около пандемията от COVID-19, анкетата за първи път ще се проведе онлайн. Пак поради тази причина засега не се предвижда и тържествена церемония с награждаване на призьорите. Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи онлайн гласуването на футболистите, а победителите ще получат своите награди допълнително.



ЕТО ВСИЧКИ НОМИНАЦИИ В 19-ОТО ИЗДАНИЕ НА АНКЕТАТА "ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ“, СЕЗОН 2019/2020



РАЗДЕЛ ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ



Антон Недялков (ПФК Лудогорец)



Клаудиу Кешерю (ПФК Лудогорец)



Вандерсон (ПФК Лудогорец)



Димитър Илиев (ПФК Локомотив Пд)



Бирсент Карагарен (ПФК Локомотив Пд)



Холмар Ейолфсон (ПФК Левски)



Кристиян Малинов (ПФК ЦСКА-София)



Мартин Камбуров (ПФК Берое)



Тодор Неделев (ПФК Ботев Пд)



Галин Иванов (ПФК Славия)



РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ



Станислав Иванов (ПФК Левски)



Валентин Антов (ПФК ЦСКА-София)



Иван Турицов (ПФК ЦСКА-София)



Филип Кръстев (ПФК Славия)



Андреа Христов (ПФК Славия)



Станислав Работов (ПФК Ботев Пд)



Станислав Шопов (ПФК Ботев Пд)



Мартин Минчев (ПФК Черно море)



Цветослав Ковачев (ПФК Арда)



Тонислав Йорданов (ПФК Етър)



РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР



Павел Върба (ПФК Лудогорец)



Бруно Акрапович (ПФК Локомотив Пд)



Милош Крушчич (ПФК ЦСКА-София)



Златомир Загорчич (ПФК Славия)



Димитър Димитров (ПФК Берое)



Ферарио Спасов (ПФК Ботев Пд)



Илиан Илиев (ПФК Черно море)



А ЕТО И ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОБЕДИТЕЛИ В АНКЕТАТА:



Футболист на футболистите:



Сезон 2001/2002 - Владимир Манчев (ЦСКА)



Сезон 2002/2003 - Велизар Димитров (ЦСКА)



Сезон 2003/2004 - Мартин Камбуров (Локомотив Пд)



Сезон 2004/2005 - Христо Янев (ЦСКА)



Сезон 2005/2006 - Даниел Боримиров (Левски)



Сезон 2006/2007 - Христо Йовов (Левски)



Сезон 2007/2008 - Георги Христов (Ботев Пд)



Сезон 2008/2009 - Мартин Камбуров (Локомотив Сф)



Сезон 2009/2010 – Ивелин Попов (Литекс)



Сезон 2010/2011 – Дока Мадурейра (Литекс)



Сезон 2011/2012 – Жуниор Мораеш (ЦСКА)



Сезон 2012/2013 – Георги Миланов (Литекс)



Сезон 2013/2014 – Владислав Стоянов (Лудогорец)



Сезон 2014/2015 – Марселиньо (Лудогорец)



Сезон 2015/2016 – Владислав Стоянов (Лудогорец)



Сезон 2016/2017 - Марселиньо (Лудогорец)



Сезон 2017/2018 – Тодор Неделев (Ботев Пд)



Сезон 2018/2019 - Тодор Неделев (Ботев Пд)



Най-добър млад футболист:



Сезон 2001/2002 - Емил Гъргоров (Локомотив Сф)



Сезон 2002/2003 - Емил Гъргоров (ЦСКА)



Сезон 2003/2004 - Чавдар Янков (Славия)



Сезон 2004/2005 - Чавдар Янков (Славия)



Сезон 2005/2006 - Валери Домовчийски (Левски)



Сезон 2006/2007 - Валери Домовчийски (Левски)



Сезон 2007/2008 – Николай Димитров (Левски)



Сезон 2008/2009 - Спас Делев (Пирин Бл)



Сезон 2009/2010 – Исмаил Иса (Локомотив Мз)



Сезон 2010/2011 – Александър Тонев (ЦСКА)



Сезон 2011/2012 – Георги Миланов (Литекс)



Сезон 2012/2013 – Тодор Неделев (Ботев Пд)



Сезон 2013/2014 – Ивайло Чочев (ЦСКА)



Сезон 2014/2015 – Цветелин Чунчуков (Ботев Пд)



Сезон 2015/2016 – Кристиян Малинов (Литекс)



Сезон 2016/2017 - Кирил Десподов (ЦСКА-София)



Сезон 2017/2018 - Кирил Десподов (ЦСКА-София)



Сезон 2018/2019 – Мартин Минчев (Черно море)



Най-добър треньор:



Сезон 2001/2002 - Ферарио Спасов (Литекс)



Сезон 2002/2003 - Стойчо Младенов (ЦСКА)



Сезон 2003/2004 - Едуард Ераносян (Локомотив Пд)



Сезон 2004/2005 - Миодраг Йешич (ЦСКА)



Сезон 2005/2006 - Станимир Стоилов (Левски)



Сезон 2006/2007 – Станимир Стоилов (Левски)



Сезон 2007/2008 - Стойчо Младенов (ЦСКА)



Сезон 2008/2009 - Станимир Стоилов (Литекс)



Сезон 2009/2010 – Илиан Илиев (Берое)



Сезон 2010/2011 – Любослав Пенев (Литекс)



Сезон 2011/2012 – Димитър Димитров (Черноморец Бс)



Сезон 2012/2013 – Христо Стоичков (Литекс)



Сезон 2013/2014 – Стойчо Стоев (Лудогорец)



Сезон 2014/2015 – Димитър Васев (Локомотив Сф)



Сезон 2015/2016 – Георги Дерменджиев (Лудогорец)



Сезон 2016/2017 - Георги Дерменджиев (Лудогорец)



Сезон 2017/2018 – Николай Киров (Ботев Пд)



Сезон 2018/2019 – Илиан Илиев (Черно море)