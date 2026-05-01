Благотворителен спортен турнир и спортен риболов ще има този уикенд на Гребната база в Пловдив, съобщиха от Общината за Plovdiv24.bg.

Савате

От 1 до 3 май Пловдив домакинства първата Европейската купа по савате. Турнирът дава шанс на състезатели от всички възрастови групи да премерят сили на международно ниво. Ще се провеждат срещи в "асо" (лека контактна форма) и в "комба" (пълен контакт за опитни бойци). Срещите се играят в зала "Сила", началният час е 9 часа.

Програмата:

1 май, петък: Елиминации и квалификационни срещи "асо" и "комба";

2 май, събота: Четвъртфинали и полуфинали;

3 май, неделя: Финали при подрастващи и ветерани;

3 май, неделя: Гала вечер TOP SPFL – Fight Night 06.

Благотворителен спортен турнир

Благотворителен спортен турнир "Лято идва - раздвижи се!" е инициатива на пловдивски младежки организации. Събитието ще се проведе на 2 и 3 май (събота и неделя) на игрищата на Младежки център – Пловдив. Участниците – ученици и студенти на възраст от 15 до 29 години, ще премерят сили в пет дисциплини: футбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и тенис на корт. Всички средства, събрани по време на проявата, ще бъдат дарени за лечението на 11-годишния Дариан Сидеров, който се бори с рядко генетично заболяване.

Спортен риболов

Пловдив приема първи кръг на Републиканското първенство по спортен риболов на плувка. Състезанието е част от календара на Българската федерация по риболовни спортове и се провежда на Гребния канал. Официалните тренировки са на 30 април (четвъртък) и 1 май (петък).

Първи манш е на 2 май (събота), а втори манш – на 3 май (неделя), като същинските риболовни стартове започват от 10 часа. Награждаването е на 3 май (неделя) от 17 часа в зоната на стартовете от страна на хотел "Ландмарк".

Вторият кръг на Републиканското първенство е планиран за 14 юни в Шумен, а третият – за септември в Бургас. След третия кръг ще бъде излъчен Републикански шампион на България и ще се състави крайното индивидуално класиране. Според него ще бъде излъчен Национален отбор, който ще вземе участие на Световното първенство по спортен риболов на плувка за нации през 2027 година, посочват от БФРС.

Тенис

До 3 май (неделя) кортовете на ТК "Локомотив" са домакин на международен турнир за юноши и девойки от категория J300 на ITF.

Градското дерби

ПФК "Ботев" (Пловдив) посреща ПФК "Локомотив" (Пловдив) в неделя, 3 май. Градската битка започва от 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". Вратите му ще бъдат отворени в 14,00 часа.