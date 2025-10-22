ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Митко Джоров се връща към треньорството след повече от 10 години работа като методист
Автор: Стойчо Генов 10:31Коментари (0)809
©
Главният методист в детско-юношеската школа на Спартак (Пловдив) Митко Джоров се връща отново към треньорството след повече от 10 години работа като методист, видя Plovdiv24.bg.

Пловдивският специалист сам обяви промяната, като уточни, че решението му "не е добре обмислено, но е наложително". Джоров поема отбора на Спартак от набор 2011.

Ето какво написа Джоров в личния си профил във Фейсбук:

Трудните времена изискват трудни решения. Решението да поема тренировките на Набор 2011 на Спартак след повече от 10 години работа, като методист, не е добре обмислено, но е наложително, защото искам да подкрепя тези момчета, които останаха в клуба и искат да развият своя пълен футболен потенциал.

За целта търся попълнения от състезатели, които НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат много талантливи, НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

- Да обичат играта!

- Да обичат умората!

- Да имат любознателност, воля, дисциплина и постоянство да не спират да се развиват!

Важно! Тренировките ще са целенасочени и интензивни!

За да се убедите дали сте точните хора, аз Ви каня на безплатни групови тренировки, в които да проверите дали Вие сте правилните хора за Нашия отбор и дали Нашия отбор и методите на обучение при нас, са точните за Вас!

Който е заинтересуван, да ми пише на лично!
Още по темата: общо новини по темата: 12
04.02.2025
10.12.2024
10.02.2024
31.07.2023
23.06.2023
23.11.2022
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Опит за саморазправа на Денис Хасан и нахлуване на фенове: Спартак отнесе сериозна санкция
 Гледайте емоциите в синьо-бяло! Радостта бе неописуема, но ще последва наказание
 Герои! Спартак отстрани Пирин, фенове нахлуха от радост на терена
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: