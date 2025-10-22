Митко Джоров се връща към треньорството след повече от 10 години работа като методист

Главният методист в детско-юношеската школа на Спартак (Пловдив) Митко Джоров се връща отново към треньорството след повече от 10 години работа като методист, видя Plovdiv24.bg.
Пловдивският специалист сам обяви промяната, като уточни, че решението му "не е добре обмислено, но е наложително". Джоров поема отбора на Спартак от набор 2011.
Ето какво написа Джоров в личния си профил във Фейсбук:
Трудните времена изискват трудни решения. Решението да поема тренировките на Набор 2011 на Спартак след повече от 10 години работа, като методист, не е добре обмислено, но е наложително, защото искам да подкрепя тези момчета, които останаха в клуба и искат да развият своя пълен футболен потенциал.
За целта търся попълнения от състезатели, които НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат много талантливи, НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
- Да обичат играта!
- Да обичат умората!
- Да имат любознателност, воля, дисциплина и постоянство да не спират да се развиват!
Важно! Тренировките ще са целенасочени и интензивни!
За да се убедите дали сте точните хора, аз Ви каня на безплатни групови тренировки, в които да проверите дали Вие сте правилните хора за Нашия отбор и дали Нашия отбор и методите на обучение при нас, са точните за Вас!
Който е заинтересуван, да ми пише на лично!