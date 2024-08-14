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Ел-Хатиб и Чинков идват на "Лаута" за дербито с Черно море, пратиха Минев на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 09:05Коментари (0)297
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Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от петия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Черно море бе поверен на Васимир Ел-Хатиб.

В същото време Васил Минев бе избран да свири срещата между Хебър и Ботев (Пд), която ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Ето и всички назначения за двубоите на пловдивските отбори:

18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Пд

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР:  Християна Красимирова Гутева

СН: Георги Василев Йорданов     

19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Петър Стоянов Петров
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