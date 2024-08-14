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|Ел-Хатиб и Чинков идват на "Лаута" за дербито с Черно море, пратиха Минев на "Колежа"
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от петия кръг на Първа лига. Двубоят между Локомотив Пловдив и Черно море бе поверен на Васимир Ел-Хатиб.
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В същото време Васил Минев бе избран да свири срещата между Хебър и Ботев (Пд), която ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.
Ето и всички назначения за двубоите на пловдивските отбори:
18 август 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Пд
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Василев Йорданов
19 август 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Петър Стоянов Петров
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