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|Стари познайници свирят на Локо и Ботев на старта в Първа лига
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия кръг от новия сезон на Първа лига.
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Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на Локо - Арда, докато Волен Чинков ще ръководи Ботев Враца - Ботев Пловдив.
Ето и всички назначения:
19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Николай Тодоров Петров
19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.
ФК Крумовград - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Стоян Маринов Алексиев
20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Георги Крумов Виделов
20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Георги Василев Йорданов
21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Йордан Костадинов Иванов
21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Радан Василев Мирянов
22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Хебър 1918 - Спартак 1918
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов
22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Владимиров Игнатов
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