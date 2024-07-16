Стари познайници свирят на Локо и Ботев на старта в Първа лига

© Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия кръг от новия сезон на Първа лига.



Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на Локо - Арда, докато Волен Чинков ще ръководи Ботев Враца - Ботев Пловдив.



Ето и всички назначения:



19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.



ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов



4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков



СН: Николай Тодоров Петров



19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.



ФК Крумовград - ПФК Славия 1913



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев



СН: Стоян Маринов Алексиев



20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов



СН: Георги Крумов Виделов



20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.



ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев



4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев



СН: Георги Василев Йорданов



21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков



СН: Йордан Костадинов Иванов



21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов



СН: Радан Василев Мирянов



22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.



ФК Хебър 1918 - Спартак 1918



ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Александър Костадинов Костадинов



22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов



4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров



СН: Георги Владимиров Игнатов