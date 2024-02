Пловдивчаните в ЦСКА-София заложиха на силни фрази за надъхване

© ЦСКА-София се премести официално на Националния стадион "Васил Левски", заради предстоящата грандиозна реконструкция на стадион "Българска армия".



От "червения" клуб избраха интересен начин, за да накарат футболистите да се почувстват в свои води на новия си дом.



Всеки един от играчите бе избрал любим цитат, който е поставен на мястото му в съблекалнята.



Пловдивчаните в отбора на ЦСКА-София - Станислав Шопов и Християн Петров, избраха надъхващи фрази, които да ги мотивират преди трудните битки на "армейците", видя Plovdiv24.bg.



Ето какво изобразиха юношите на Ботев и Локомотив на своите места:



СТАНИСЛАВ ШОПОВ:



You must expect great things of yourself before you can do them.



Трябва да очакваш велики неща от себе си, преди да можеш да ги постигнеш.



ХРИСТИЯН ПЕТРОВ:



I’m not here to take part. I’m here to take over.



Не съм тук, за да участвам. Тук съм, за да поема контрола.