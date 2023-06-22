Марица почва срещу Спартак (Плевен), ето пълната програма на Втора лига за целия сезон Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:48 / 22.06.2023 Коментари (0) 356 © Отборът на Марица (Пловдив) ще стартира новия сезон във Втора лига с домакинство на Спартак (Плевен). Това отреди жребият, който бе изтеглен преди минути, чрез ръката на Йордан Влашки.



Сезонът започва на 15 юли, а последния кръг за тази година е планиран за уикенда на 9/10 декември.



Ето пълната програма за мачовете от Втора лига:



15 юли 2023 г., събота:



I кръг



Черноморец 1919 (Бургас) - Марек 1915 (Дупница)



Бдин 1923 (Видин) - Янтра 2019 (Габрово)



Беласица (Петрич) - Спортист 2009 (Своге)



Спартак 1918 (Варна) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Марица 1921 (Пловдив) - Спартак (Плевен)



Дунав от Русе (Русе) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Септември (София) - Литекс (Ловеч)



Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец (Балчик)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Монтана 1921 (Монтана)



II кръг



Марек 1915 (Дупница) - Монтана 1921 (Монтана)



Черноморец (Балчик) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Литекс (Ловеч) - Добруджа 1919 (Добрич)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (София)



Спартак (Плевен) - Дунав от Русе (Русе)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марица 1921 (Пловдив)



Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)



Янтра 2019 (Габрово) - Беласица (Петрич)



Черноморец 1919 (Бургас) - Бдин 1923 (Видин)



III кръг



Бдин 1923 (Видин) - Марек 1915 (Дупница)



Беласица (Петрич) - Черноморец 1919 (Бургас)



Спартак 1918 (Варна) - Янтра 2019 (Габрово)



Марица 1921 (Пловдив) - Спортист 2009 (Своге)



Дунав от Русе (Русе) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Септември (София) - Спартак (Плевен)



Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)



Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец (Балчик)



IV кръг



Марек 1915 (Дупница) - Черноморец (Балчик)



Литекс (Ловеч) - Монтана 1921 (Монтана)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Спартак (Плевен) - Добруджа 1919 (Добрич)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Септември (София)



Спортист 2009 (Своге) - Дунав от Русе (Русе)



Янтра 2019 (Габрово) - Марица 1921 (Пловдив)



Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918 (Варна)



Бдин 1923 (Видин) - Беласица (Петрич)



V кръг



Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница)



Спартак 1918 (Варна) - Бдин 1923 (Видин)



Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас)



Дунав от Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово)



Септември (София) - Спортист 2009 (Своге)



Добруджа 1919 (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак (Плевен)



Монтана 1921 (Монтана) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Черноморец (Балчик) - Литекс (Ловеч)



VI кръг



Марек 1915 (Дупница) - Литекс (Ловеч)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец (Балчик)



Спартак (Плевен) - Монтана 1921 (Монтана)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)



Янтра 2019 (Габрово) - Септември (София)



Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав от Русе (Русе)



Бдин 1923 (Видин) - Марица 1921 (Пловдив)



Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)



VII кръг



Спартак 1918 (Варна) - Марек 1915 (Дупница)



Марица 1921 (Пловдив) - Беласица (Петрич)



Дунав от Русе (Русе) - Бдин 1923 (Видин)



Септември (София) - Черноморец 1919 (Бургас)



Добруджа 1919 (Добрич) - Янтра 2019 (Габрово)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)



Монтана 1921 (Монтана) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Черноморец (Балчик) - Спартак (Плевен)



Литекс (Ловеч) - Лудогорец 1945 II (Разград)



VIII кръг



Марек 1915 (Дупница) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Спартак (Плевен) - Литекс (Ловеч)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец (Балчик)



Спортист 2009 (Своге) - Монтана 1921 (Монтана)



Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Черноморец 1919 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)



Бдин 1923 (Видин) - Септември (София)



Беласица (Петрич) - Дунав от Русе (Русе)



Спартак 1918 (Варна) - Марица 1921 (Пловдив)



IX кръг



Марица 1921 (Пловдив) - Марек 1915 (Дупница)



Дунав от Русе (Русе) - Спартак 1918 (Варна)



Септември (София) - Беласица (Петрич)



Добруджа 1919 (Добрич) - Бдин 1923 (Видин)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец 1919 (Бургас)



Монтана 1921 (Монтана) - Янтра 2019 (Габрово)



Черноморец (Балчик) - Спортист 2009 (Своге)



Литекс (Ловеч) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак (Плевен)



X кръг



Марек 1915 (Дупница) - Спартак (Плевен)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Спортист 2009 (Своге) - Литекс (Ловеч)



Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец (Балчик)



Черноморец 1919 (Бургас) - Монтана 1921 (Монтана)



Бдин 1923 (Видин) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)



Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)



Марица 1921 (Пловдив) - Дунав от Русе (Русе)



XI кръг



Дунав от Русе (Русе) - Марек 1915 (Дупница)



Септември (София) - Марица 1921 (Пловдив)



Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Беласица (Петрич)



Монтана 1921 (Монтана) - Бдин 1923 (Видин)



Черноморец (Балчик) - Черноморец 1919 (Бургас)



Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)



Спартак (Плевен) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



XII кръг



Марек 1915 (Дупница) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Спортист 2009 (Своге) - Спартак (Плевен)



Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Черноморец 1919 (Бургас) - Литекс (Ловеч)



Бдин 1923 (Видин) - Черноморец (Балчик)



Беласица (Петрич) - Монтана 1921 (Монтана)



Спартак 1918 (Варна) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Марица 1921 (Пловдив) - Добруджа 1919 (Добрич)



Дунав от Русе (Русе) - Септември (София)



XIII кръг



Септември (София) - Марек 1915 (Дупница)



Добруджа 1919 (Добрич) - Дунав от Русе (Русе)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Марица 1921 (Пловдив)



Монтана 1921 (Монтана) - Спартак 1918 (Варна)



Черноморец (Балчик) - Беласица (Петрич)



Литекс (Ловеч) - Бдин 1923 (Видин)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас)



Спартак (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спортист 2009 (Своге)



XIV кръг



Марек 1915 (Дупница) - Спортист 2009 (Своге)



Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)



Бдин 1923 (Видин) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч)



Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик)



Марица 1921 (Пловдив) - Монтана 1921 (Монтана)



Дунав от Русе (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)



XV кръг



Добруджа 1919 (Добрич) - Марек 1915 (Дупница)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)



Монтана 1921 (Монтана) - Дунав от Русе (Русе)



Черноморец (Балчик) - Марица 1921 (Пловдив)



Литекс (Ловеч) - Спартак 1918 (Варна)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Беласица (Петрич)



Спартак (Плевен) - Бдин 1923 (Видин)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец 1919 (Бургас)



Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)



XVI кръг



Марек 1915 (Дупница) - Янтра 2019 (Габрово)



Черноморец 1919 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)



Бдин 1923 (Видин) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Беласица (Петрич) - Спартак (Плевен)



Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Марица 1921 (Пловдив) - Литекс (Ловеч)



Дунав от Русе (Русе) - Черноморец (Балчик)



Септември (София) - Монтана 1921 (Монтана)



Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)



XVII кръг



Струмска слава 1927 (Радомир) - Марек 1915 (Дупница)



Монтана 1921 (Монтана) - Добруджа 1919 (Добрич)



Черноморец (Балчик) - Септември (София)



Литекс (Ловеч) - Дунав от Русе (Русе)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Марица 1921 (Пловдив)



Спартак (Плевен) - Спартак 1918 (Варна)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Беласица (Петрич)



Спортист 2009 (Своге) - Бдин 1923 (Видин)



Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас)



XVIII кръг



Марек 1915 (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас)



Янтра 2019 (Габрово) - Бдин 1923 (Видин)



Спортист 2009 (Своге) - Беласица (Петрич)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак 1918 (Варна)



Спартак (Плевен) - Марица 1921 (Пловдив)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Дунав от Русе (Русе)



Литекс (Ловеч) - Септември (София)



Черноморец (Балчик) - Добруджа 1919 (Добрич)



Монтана 1921 (Монтана) - Струмска слава 1927 (Радомир)



XIX кръг



Монтана 1921 (Монтана) - Марек 1915 (Дупница)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец (Балчик)



Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)



Септември (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Дунав от Русе (Русе) - Спартак (Плевен)



Марица 1921 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Спартак 1918 (Варна) - Спортист 2009 (Своге)



Беласица (Петрич) - Янтра 2019 (Габрово)



Бдин 1923 (Видин) - Черноморец 1919 (Бургас)



XX кръг



Марек 1915 (Дупница) - Бдин 1923 (Видин) -



Черноморец 1919 (Бургас) - Беласица (Петрич)



Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)



Спортист 2009 (Своге) - Марица 1921 (Пловдив)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Дунав от Русе (Русе)



Спартак (Плевен) - Септември (София)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Добруджа 1919 (Добрич)



Литекс (Ловеч) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Черноморец (Балчик) - Монтана 1921 (Монтана)



XXI кръг



Черноморец (Балчик) - Марек 1915 (Дупница)



Монтана 1921 (Монтана) - Литекс (Ловеч)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак (Плевен)



Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Дунав от Русе (Русе) - Спортист 2009 (Своге)



Марица 1921 (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)



Спартак 1918 (Варна) - Черноморец 1919 (Бургас)



Беласица (Петрич) - Бдин 1923 (Видин)



XXII кръг



Марек 1915 (Дупница) - Беласица (Петрич)



Бдин 1923 (Видин) - Спартак 1918 (Варна)



Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)



Янтра 2019 (Габрово) - Дунав от Русе (Русе)



Спортист 2009 (Своге) - Септември (София)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Добруджа 1919 (Добрич)



Спартак (Плевен) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Монтана 1921 (Монтана)



Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик)



XXIII кръг



Литекс (Ловеч) - Марек 1915 (Дупница)



Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Монтана 1921 (Монтана) - Спартак (Плевен)



Струмска слава 1927 (Радомир) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист 2009 (Своге)



Септември (София) - Янтра 2019 (Габрово)



Дунав от Русе (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас)



Марица 1921 (Пловдив) - Бдин 1923 (Видин)



Спартак 1918 (Варна) - Беласица (Петрич)



XXIV кръг



Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна)



Беласица (Петрич) - Марица 1921 (Пловдив)



Бдин 1923 (Видин) - Дунав от Русе (Русе)



Черноморец 1919 (Бургас) - Септември (София)



Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)



Спортист 2009 (Своге) - Струмска слава 1927 (Радомир)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Монтана 1921 (Монтана)



Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)



XXV кръг



Лудогорец 1945 II (Разград) - Марек 1915 (Дупница)



Литекс (Ловеч) - Спартак (Плевен)



Черноморец (Балчик) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Монтана 1921 (Монтана) - Спортист 2009 (Своге)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)



Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец 1919 (Бургас)



Септември (София) - Бдин 1923 (Видин)



Дунав от Русе (Русе) - Беласица (Петрич)



Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)



XXVI кръг



Марек 1915 (Дупница) - Марица 1921 (Пловдив)



Спартак 1918 (Варна) - Дунав от Русе (Русе)



Беласица (Петрич) - Септември (София)



Бдин 1923 (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)



Черноморец 1919 (Бургас) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Янтра 2019 (Габрово) - Монтана 1921 (Монтана)



Спортист 2009 (Своге) - Черноморец (Балчик)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Литекс (Ловеч)



Спартак (Плевен) - Лудогорец 1945 II (Разград)



XXVII кръг



Спартак (Плевен) - Марек 1915 (Дупница)



Лудогорец 1945 II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)



Черноморец (Балчик) - Янтра 2019 (Габрово)



Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец 1919 (Бургас)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Бдин 1923 (Видин)



Добруджа 1919 (Добрич) - Беласица (Петрич)



Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)



Дунав от Русе (Русе) - Марица 1921 (Пловдив)



XXVIII кръг



Марек 1915 (Дупница) - Дунав от Русе (Русе)



Марица 1921 (Пловдив) - Септември (София)



Спартак 1918 (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)



Беласица (Петрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)



Черноморец 1919 (Бургас) - Черноморец (Балчик)



Янтра 2019 (Габрово) - Литекс (Ловеч)



Спортист 2009 (Своге) - Лудогорец 1945 II (Разград)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак (Плевен)



XXIX кръг



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марек 1915 (Дупница)



Спартак (Плевен) - Спортист 2009 (Своге)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово)



Литекс (Ловеч) - Черноморец 1919 (Бургас)



Черноморец (Балчик) - Бдин 1923 (Видин)



Монтана 1921 (Монтана) - Беласица (Петрич)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак 1918 (Варна)



Добруджа 1919 (Добрич) - Марица 1921 (Пловдив)



Септември (София) - Дунав от Русе (Русе)



XXX кръг



Марек 1915 (Дупница) - Септември (София)



Дунав от Русе (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)



Марица 1921 (Пловдив) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана)



Беласица (Петрич) - Черноморец (Балчик)



Бдин 1923 (Видин) - Литекс (Ловеч)



Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Янтра 2019 (Габрово) - Спартак (Плевен)



Спортист 2009 (Своге) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



XXXI кръг



Спортист 2009 (Своге) - Марек 1915 (Дупница)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Янтра 2019 (Габрово)



Спартак (Плевен) - Черноморец 1919 (Бургас)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Бдин 1923 (Видин)



Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)



Черноморец (Балчик) - Спартак 1918 (Варна)



Монтана 1921 (Монтана) - Марица 1921 (Пловдив)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав от Русе (Русе)



Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София)



XXXII кръг



Марек 1915 (Дупница) - Добруджа 1919 (Добрич)



Септември (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Дунав от Русе (Русе) - Монтана 1921 (Монтана)



Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец (Балчик)



Спартак 1918 (Варна) - Литекс (Ловеч)



Беласица (Петрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Бдин 1923 (Видин) - Спартак (Плевен)



Черноморец 1919 (Бургас) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Янтра 2019 (Габрово) - Спортист 2009 (Своге)



XXXIII кръг



Янтра 2019 (Габрово) - Марек 1915 (Дупница)



Спортист 2009 (Своге) - Черноморец 1919 (Бургас)



ФК ЦСКА 1948 II (София) - Бдин 1923 (Видин)



Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)



Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак 1918 (Варна)



Литекс (Ловеч) - Марица 1921 (Пловдив)



Черноморец (Балчик) - Дунав от Русе (Русе)



Монтана 1921 (Монтана) - Септември (София)



Струмска слава 1927 (Радомир) - Добруджа 1919 (Добрич)



XXXIV кръг



Марек 1915 (Дупница) - Струмска слава 1927 (Радомир)



Добруджа 1919 (Добрич) - Монтана 1921 (Монтана)



Септември (София) - Черноморец (Балчик)



Дунав от Русе (Русе) - Литекс (Ловеч)



Марица 1921 (Пловдив) - Лудогорец 1945 II (Разград)



Спартак 1918 (Варна) - Спартак (Плевен)



Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)



Бдин 1923 (Видин) - Спортист 2009 (Своге)



Черноморец 1919 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово) Още по темата: общо новини по темата: 3 21.06.2023 Марица уреди лагер в Говедарци и контроли с Арда, Левски и Локо 19.06.2023 Само трима напускат Марица засега, тимът почна подготовка без нови попълнения 15.06.2023 Марица уреди престижна контрола с наш евроучастник Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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