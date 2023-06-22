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|Марица почва срещу Спартак (Плевен), ето пълната програма на Втора лига за целия сезон
Отборът на Марица (Пловдив) ще стартира новия сезон във Втора лига с домакинство на Спартак (Плевен). Това отреди жребият, който бе изтеглен преди минути, чрез ръката на Йордан Влашки.
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Сезонът започва на 15 юли, а последния кръг за тази година е планиран за уикенда на 9/10 декември.
Ето пълната програма за мачовете от Втора лига:
15 юли 2023 г., събота:
I кръг
Черноморец 1919 (Бургас) - Марек 1915 (Дупница)
Бдин 1923 (Видин) - Янтра 2019 (Габрово)
Беласица (Петрич) - Спортист 2009 (Своге)
Спартак 1918 (Варна) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Марица 1921 (Пловдив) - Спартак (Плевен)
Дунав от Русе (Русе) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Септември (София) - Литекс (Ловеч)
Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец (Балчик)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Монтана 1921 (Монтана)
II кръг
Марек 1915 (Дупница) - Монтана 1921 (Монтана)
Черноморец (Балчик) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Литекс (Ловеч) - Добруджа 1919 (Добрич)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (София)
Спартак (Плевен) - Дунав от Русе (Русе)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марица 1921 (Пловдив)
Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)
Янтра 2019 (Габрово) - Беласица (Петрич)
Черноморец 1919 (Бургас) - Бдин 1923 (Видин)
III кръг
Бдин 1923 (Видин) - Марек 1915 (Дупница)
Беласица (Петрич) - Черноморец 1919 (Бургас)
Спартак 1918 (Варна) - Янтра 2019 (Габрово)
Марица 1921 (Пловдив) - Спортист 2009 (Своге)
Дунав от Русе (Русе) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Септември (София) - Спартак (Плевен)
Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)
Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец (Балчик)
IV кръг
Марек 1915 (Дупница) - Черноморец (Балчик)
Литекс (Ловеч) - Монтана 1921 (Монтана)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Спартак (Плевен) - Добруджа 1919 (Добрич)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Септември (София)
Спортист 2009 (Своге) - Дунав от Русе (Русе)
Янтра 2019 (Габрово) - Марица 1921 (Пловдив)
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918 (Варна)
Бдин 1923 (Видин) - Беласица (Петрич)
V кръг
Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница)
Спартак 1918 (Варна) - Бдин 1923 (Видин)
Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас)
Дунав от Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово)
Септември (София) - Спортист 2009 (Своге)
Добруджа 1919 (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак (Плевен)
Монтана 1921 (Монтана) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Черноморец (Балчик) - Литекс (Ловеч)
VI кръг
Марек 1915 (Дупница) - Литекс (Ловеч)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец (Балчик)
Спартак (Плевен) - Монтана 1921 (Монтана)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)
Янтра 2019 (Габрово) - Септември (София)
Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав от Русе (Русе)
Бдин 1923 (Видин) - Марица 1921 (Пловдив)
Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)
VII кръг
Спартак 1918 (Варна) - Марек 1915 (Дупница)
Марица 1921 (Пловдив) - Беласица (Петрич)
Дунав от Русе (Русе) - Бдин 1923 (Видин)
Септември (София) - Черноморец 1919 (Бургас)
Добруджа 1919 (Добрич) - Янтра 2019 (Габрово)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)
Монтана 1921 (Монтана) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Черноморец (Балчик) - Спартак (Плевен)
Литекс (Ловеч) - Лудогорец 1945 II (Разград)
VIII кръг
Марек 1915 (Дупница) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Спартак (Плевен) - Литекс (Ловеч)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец (Балчик)
Спортист 2009 (Своге) - Монтана 1921 (Монтана)
Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Черноморец 1919 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)
Бдин 1923 (Видин) - Септември (София)
Беласица (Петрич) - Дунав от Русе (Русе)
Спартак 1918 (Варна) - Марица 1921 (Пловдив)
IX кръг
Марица 1921 (Пловдив) - Марек 1915 (Дупница)
Дунав от Русе (Русе) - Спартак 1918 (Варна)
Септември (София) - Беласица (Петрич)
Добруджа 1919 (Добрич) - Бдин 1923 (Видин)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец 1919 (Бургас)
Монтана 1921 (Монтана) - Янтра 2019 (Габрово)
Черноморец (Балчик) - Спортист 2009 (Своге)
Литекс (Ловеч) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак (Плевен)
X кръг
Марек 1915 (Дупница) - Спартак (Плевен)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Спортист 2009 (Своге) - Литекс (Ловеч)
Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец (Балчик)
Черноморец 1919 (Бургас) - Монтана 1921 (Монтана)
Бдин 1923 (Видин) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)
Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)
Марица 1921 (Пловдив) - Дунав от Русе (Русе)
XI кръг
Дунав от Русе (Русе) - Марек 1915 (Дупница)
Септември (София) - Марица 1921 (Пловдив)
Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Беласица (Петрич)
Монтана 1921 (Монтана) - Бдин 1923 (Видин)
Черноморец (Балчик) - Черноморец 1919 (Бургас)
Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)
Спартак (Плевен) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
XII кръг
Марек 1915 (Дупница) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Спортист 2009 (Своге) - Спартак (Плевен)
Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Черноморец 1919 (Бургас) - Литекс (Ловеч)
Бдин 1923 (Видин) - Черноморец (Балчик)
Беласица (Петрич) - Монтана 1921 (Монтана)
Спартак 1918 (Варна) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Марица 1921 (Пловдив) - Добруджа 1919 (Добрич)
Дунав от Русе (Русе) - Септември (София)
XIII кръг
Септември (София) - Марек 1915 (Дупница)
Добруджа 1919 (Добрич) - Дунав от Русе (Русе)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Марица 1921 (Пловдив)
Монтана 1921 (Монтана) - Спартак 1918 (Варна)
Черноморец (Балчик) - Беласица (Петрич)
Литекс (Ловеч) - Бдин 1923 (Видин)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас)
Спартак (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спортист 2009 (Своге)
XIV кръг
Марек 1915 (Дупница) - Спортист 2009 (Своге)
Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)
Бдин 1923 (Видин) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч)
Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик)
Марица 1921 (Пловдив) - Монтана 1921 (Монтана)
Дунав от Русе (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)
XV кръг
Добруджа 1919 (Добрич) - Марек 1915 (Дупница)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)
Монтана 1921 (Монтана) - Дунав от Русе (Русе)
Черноморец (Балчик) - Марица 1921 (Пловдив)
Литекс (Ловеч) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Беласица (Петрич)
Спартак (Плевен) - Бдин 1923 (Видин)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец 1919 (Бургас)
Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)
XVI кръг
Марек 1915 (Дупница) - Янтра 2019 (Габрово)
Черноморец 1919 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
Бдин 1923 (Видин) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Беласица (Петрич) - Спартак (Плевен)
Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Марица 1921 (Пловдив) - Литекс (Ловеч)
Дунав от Русе (Русе) - Черноморец (Балчик)
Септември (София) - Монтана 1921 (Монтана)
Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)
XVII кръг
Струмска слава 1927 (Радомир) - Марек 1915 (Дупница)
Монтана 1921 (Монтана) - Добруджа 1919 (Добрич)
Черноморец (Балчик) - Септември (София)
Литекс (Ловеч) - Дунав от Русе (Русе)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Марица 1921 (Пловдив)
Спартак (Плевен) - Спартак 1918 (Варна)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Беласица (Петрич)
Спортист 2009 (Своге) - Бдин 1923 (Видин)
Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас)
XVIII кръг
Марек 1915 (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас)
Янтра 2019 (Габрово) - Бдин 1923 (Видин)
Спортист 2009 (Своге) - Беласица (Петрич)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак 1918 (Варна)
Спартак (Плевен) - Марица 1921 (Пловдив)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Дунав от Русе (Русе)
Литекс (Ловеч) - Септември (София)
Черноморец (Балчик) - Добруджа 1919 (Добрич)
Монтана 1921 (Монтана) - Струмска слава 1927 (Радомир)
XIX кръг
Монтана 1921 (Монтана) - Марек 1915 (Дупница)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец (Балчик)
Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)
Септември (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Дунав от Русе (Русе) - Спартак (Плевен)
Марица 1921 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Спартак 1918 (Варна) - Спортист 2009 (Своге)
Беласица (Петрич) - Янтра 2019 (Габрово)
Бдин 1923 (Видин) - Черноморец 1919 (Бургас)
XX кръг
Марек 1915 (Дупница) - Бдин 1923 (Видин) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Беласица (Петрич)
Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)
Спортист 2009 (Своге) - Марица 1921 (Пловдив)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Дунав от Русе (Русе)
Спартак (Плевен) - Септември (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Добруджа 1919 (Добрич)
Литекс (Ловеч) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Черноморец (Балчик) - Монтана 1921 (Монтана)
XXI кръг
Черноморец (Балчик) - Марек 1915 (Дупница)
Монтана 1921 (Монтана) - Литекс (Ловеч)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак (Плевен)
Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Дунав от Русе (Русе) - Спортист 2009 (Своге)
Марица 1921 (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)
Спартак 1918 (Варна) - Черноморец 1919 (Бургас)
Беласица (Петрич) - Бдин 1923 (Видин)
XXII кръг
Марек 1915 (Дупница) - Беласица (Петрич)
Бдин 1923 (Видин) - Спартак 1918 (Варна)
Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав от Русе (Русе)
Спортист 2009 (Своге) - Септември (София)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Добруджа 1919 (Добрич)
Спартак (Плевен) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Монтана 1921 (Монтана)
Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик)
XXIII кръг
Литекс (Ловеч) - Марек 1915 (Дупница)
Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Монтана 1921 (Монтана) - Спартак (Плевен)
Струмска слава 1927 (Радомир) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист 2009 (Своге)
Септември (София) - Янтра 2019 (Габрово)
Дунав от Русе (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас)
Марица 1921 (Пловдив) - Бдин 1923 (Видин)
Спартак 1918 (Варна) - Беласица (Петрич)
XXIV кръг
Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна)
Беласица (Петрич) - Марица 1921 (Пловдив)
Бдин 1923 (Видин) - Дунав от Русе (Русе)
Черноморец 1919 (Бургас) - Септември (София)
Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)
Спортист 2009 (Своге) - Струмска слава 1927 (Радомир)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Монтана 1921 (Монтана)
Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)
XXV кръг
Лудогорец 1945 II (Разград) - Марек 1915 (Дупница)
Литекс (Ловеч) - Спартак (Плевен)
Черноморец (Балчик) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Монтана 1921 (Монтана) - Спортист 2009 (Своге)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)
Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец 1919 (Бургас)
Септември (София) - Бдин 1923 (Видин)
Дунав от Русе (Русе) - Беласица (Петрич)
Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)
XXVI кръг
Марек 1915 (Дупница) - Марица 1921 (Пловдив)
Спартак 1918 (Варна) - Дунав от Русе (Русе)
Беласица (Петрич) - Септември (София)
Бдин 1923 (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)
Черноморец 1919 (Бургас) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Янтра 2019 (Габрово) - Монтана 1921 (Монтана)
Спортист 2009 (Своге) - Черноморец (Балчик)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Литекс (Ловеч)
Спартак (Плевен) - Лудогорец 1945 II (Разград)
XXVII кръг
Спартак (Плевен) - Марек 1915 (Дупница)
Лудогорец 1945 II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)
Черноморец (Балчик) - Янтра 2019 (Габрово)
Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец 1919 (Бургас)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Бдин 1923 (Видин)
Добруджа 1919 (Добрич) - Беласица (Петрич)
Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)
Дунав от Русе (Русе) - Марица 1921 (Пловдив)
XXVIII кръг
Марек 1915 (Дупница) - Дунав от Русе (Русе)
Марица 1921 (Пловдив) - Септември (София)
Спартак 1918 (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)
Беласица (Петрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)
Черноморец 1919 (Бургас) - Черноморец (Балчик)
Янтра 2019 (Габрово) - Литекс (Ловеч)
Спортист 2009 (Своге) - Лудогорец 1945 II (Разград)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак (Плевен)
XXIX кръг
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марек 1915 (Дупница)
Спартак (Плевен) - Спортист 2009 (Своге)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово)
Литекс (Ловеч) - Черноморец 1919 (Бургас)
Черноморец (Балчик) - Бдин 1923 (Видин)
Монтана 1921 (Монтана) - Беласица (Петрич)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак 1918 (Варна)
Добруджа 1919 (Добрич) - Марица 1921 (Пловдив)
Септември (София) - Дунав от Русе (Русе)
XXX кръг
Марек 1915 (Дупница) - Септември (София)
Дунав от Русе (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)
Марица 1921 (Пловдив) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана)
Беласица (Петрич) - Черноморец (Балчик)
Бдин 1923 (Видин) - Литекс (Ловеч)
Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Янтра 2019 (Габрово) - Спартак (Плевен)
Спортист 2009 (Своге) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
XXXI кръг
Спортист 2009 (Своге) - Марек 1915 (Дупница)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Янтра 2019 (Габрово)
Спартак (Плевен) - Черноморец 1919 (Бургас)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Бдин 1923 (Видин)
Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)
Черноморец (Балчик) - Спартак 1918 (Варна)
Монтана 1921 (Монтана) - Марица 1921 (Пловдив)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав от Русе (Русе)
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София)
XXXII кръг
Марек 1915 (Дупница) - Добруджа 1919 (Добрич)
Септември (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Дунав от Русе (Русе) - Монтана 1921 (Монтана)
Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Литекс (Ловеч)
Беласица (Петрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Бдин 1923 (Видин) - Спартак (Плевен)
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Янтра 2019 (Габрово) - Спортист 2009 (Своге)
XXXIII кръг
Янтра 2019 (Габрово) - Марек 1915 (Дупница)
Спортист 2009 (Своге) - Черноморец 1919 (Бургас)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Бдин 1923 (Видин)
Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак 1918 (Варна)
Литекс (Ловеч) - Марица 1921 (Пловдив)
Черноморец (Балчик) - Дунав от Русе (Русе)
Монтана 1921 (Монтана) - Септември (София)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Добруджа 1919 (Добрич)
XXXIV кръг
Марек 1915 (Дупница) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Добруджа 1919 (Добрич) - Монтана 1921 (Монтана)
Септември (София) - Черноморец (Балчик)
Дунав от Русе (Русе) - Литекс (Ловеч)
Марица 1921 (Пловдив) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Спартак (Плевен)
Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)
Бдин 1923 (Видин) - Спортист 2009 (Своге)
Черноморец 1919 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово)
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