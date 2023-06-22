ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Марица почва срещу Спартак (Плевен), ето пълната програма на Втора лига за целия сезон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:48 / 22.06.2023Коментари (0)356
©
Отборът на Марица (Пловдив) ще стартира новия сезон във Втора лига с домакинство на Спартак (Плевен). Това отреди жребият, който бе изтеглен преди минути, чрез ръката на Йордан Влашки.

Сезонът започва на 15 юли, а последния кръг за тази година е планиран за уикенда на 9/10 декември.

Ето пълната програма за мачовете от Втора лига:

15 юли 2023 г., събота:

                                  I кръг

Черноморец 1919 (Бургас) - Марек 1915 (Дупница)            

Бдин 1923 (Видин) - Янтра 2019 (Габрово)                   

Беласица (Петрич) - Спортист 2009 (Своге)                  

Спартак 1918 (Варна) - ФК ЦСКА 1948 II (София)             

Марица 1921 (Пловдив) - Спартак (Плевен)                   

Дунав от Русе (Русе) - Лудогорец 1945 II (Разград)         

Септември (София) - Литекс (Ловеч)                         

Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец (Балчик)               

Струмска слава 1927 (Радомир) - Монтана 1921 (Монтана)     

                           II кръг

Марек 1915 (Дупница) - Монтана 1921 (Монтана)              

Черноморец (Балчик) - Струмска слава 1927 (Радомир)        

Литекс (Ловеч) - Добруджа 1919 (Добрич)                    

Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (София)            

Спартак (Плевен) - Дунав от Русе (Русе)                    

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марица 1921 (Пловдив)            

Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна)               

Янтра 2019 (Габрово) - Беласица (Петрич)                   

Черноморец 1919 (Бургас) - Бдин 1923 (Видин)               

                           III кръг

Бдин 1923 (Видин) - Марек 1915 (Дупница)                   

Беласица (Петрич) - Черноморец 1919 (Бургас)               

Спартак 1918 (Варна) - Янтра 2019 (Габрово)                

Марица 1921 (Пловдив) - Спортист 2009 (Своге)              

Дунав от Русе (Русе) - ФК ЦСКА 1948 II (София)             

Септември (София) - Спартак (Плевен)                       

Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)       

Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)             

Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец (Балчик)               

                           IV кръг

Марек 1915 (Дупница) - Черноморец (Балчик)                 

Литекс (Ловеч) - Монтана 1921 (Монтана)                    

Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Радомир)  

Спартак (Плевен) - Добруджа 1919 (Добрич)                  

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Септември (София)                

Спортист 2009 (Своге) - Дунав от Русе (Русе)               

Янтра 2019 (Габрово) - Марица 1921 (Пловдив)               

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1918 (Варна)            

Бдин 1923 (Видин) - Беласица (Петрич)                      

                           V кръг

Беласица (Петрич) - Марек 1915 (Дупница)                   

Спартак 1918 (Варна) - Бдин 1923 (Видин)                   

Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас)           

Дунав от Русе (Русе) - Янтра 2019 (Габрово)                

Септември (София) - Спортист 2009 (Своге)                  

Добруджа 1919 (Добрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)           

Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак (Плевен)           

Монтана 1921 (Монтана) - Лудогорец 1945 II (Разград)       

Черноморец (Балчик) - Литекс (Ловеч)                       

                            VI кръг

Марек 1915 (Дупница) - Литекс (Ловеч)                      

Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец (Балчик)          

Спартак (Плевен) - Монтана 1921 (Монтана)                  

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)    

Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)             

Янтра 2019 (Габрово) - Септември (София)                   

Черноморец 1919 (Бургас) - Дунав от Русе (Русе)            

Бдин 1923 (Видин) - Марица 1921 (Пловдив)                  

Беласица (Петрич) - Спартак 1918 (Варна)                   

                           VII кръг

Спартак 1918 (Варна) - Марек 1915 (Дупница)                

Марица 1921 (Пловдив) - Беласица (Петрич)                  

Дунав от Русе (Русе) - Бдин 1923 (Видин)                   

Септември (София) - Черноморец 1919 (Бургас)               

Добруджа 1919 (Добрич) - Янтра 2019 (Габрово)              

Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)      

Монтана 1921 (Монтана) - ФК ЦСКА 1948 II (София)           

Черноморец (Балчик) - Спартак (Плевен)                     

Литекс (Ловеч) - Лудогорец 1945 II (Разград)               

                           VIII кръг

Марек 1915 (Дупница) - Лудогорец 1945 II (Разград)         

Спартак (Плевен) - Литекс (Ловеч) 

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец (Балчик)

Спортист 2009 (Своге) - Монтана 1921 (Монтана)             

Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава 1927 (Радомир)       

Черноморец 1919 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)          

Бдин 1923 (Видин) - Септември (София)                      

Беласица (Петрич) - Дунав от Русе (Русе)                   

Спартак 1918 (Варна) - Марица 1921 (Пловдив)               

                           IX кръг

Марица 1921 (Пловдив) - Марек 1915 (Дупница)               

Дунав от Русе (Русе) - Спартак 1918 (Варна)                

Септември (София) - Беласица (Петрич)                      

Добруджа 1919 (Добрич) - Бдин 1923 (Видин)                 

Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец 1919 (Бургас)   

Монтана 1921 (Монтана) - Янтра 2019 (Габрово)              

Черноморец (Балчик) - Спортист 2009 (Своге)                

Литекс (Ловеч) - ФК ЦСКА 1948 II (София)                   

Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак (Плевен)             

                           X кръг

Марек 1915 (Дупница) - Спартак (Плевен)                    

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)      

Спортист 2009 (Своге) - Литекс (Ловеч)                     

Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец (Балчик)                 

Черноморец 1919 (Бургас) - Монтана 1921 (Монтана)          

Бдин 1923 (Видин) - Струмска слава 1927 (Радомир)          

Беласица (Петрич) - Добруджа 1919 (Добрич)                 

Спартак 1918 (Варна) - Септември (София)                   

Марица 1921 (Пловдив) - Дунав от Русе (Русе)               

                           XI кръг

Дунав от Русе (Русе) - Марек 1915 (Дупница)                

Септември (София) - Марица 1921 (Пловдив)                  

Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)              

Струмска слава 1927 (Радомир) - Беласица (Петрич)          

Монтана 1921 (Монтана) - Бдин 1923 (Видин)                 

Черноморец (Балчик) - Черноморец 1919 (Бургас)             

Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)                      

Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)        

Спартак (Плевен) - ФК ЦСКА 1948 II (София)                 

                           XII кръг

Марек 1915 (Дупница) - ФК ЦСКА 1948 II (София)             

Спортист 2009 (Своге) - Спартак (Плевен)                   

Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)         

Черноморец 1919 (Бургас) - Литекс (Ловеч)                  

Бдин 1923 (Видин) - Черноморец (Балчик)                    

Беласица (Петрич) - Монтана 1921 (Монтана)                 

Спартак 1918 (Варна) - Струмска слава 1927 (Радомир)       

Марица 1921 (Пловдив) - Добруджа 1919 (Добрич)             

Дунав от Русе (Русе) - Септември (София)                   

                           XIII кръг

Септември (София) - Марек 1915 (Дупница)                   

Добруджа 1919 (Добрич) - Дунав от Русе (Русе)              

Струмска слава 1927 (Радомир) - Марица 1921 (Пловдив)      

Монтана 1921 (Монтана) - Спартак 1918 (Варна)              

Черноморец (Балчик) - Беласица (Петрич)                    

Литекс (Ловеч) - Бдин 1923 (Видин)                         

Лудогорец 1945 II (Разград) - Черноморец 1919 (Бургас)     

Спартак (Плевен) - Янтра 2019 (Габрово)                    

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спортист 2009 (Своге)            

                           XIV кръг

Марек 1915 (Дупница) - Спортист 2009 (Своге)               

Янтра 2019 (Габрово) - ФК ЦСКА 1948 II (София)             

Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)                

Бдин 1923 (Видин) - Лудогорец 1945 II (Разград)            

Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч)                         

Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик)                 

Марица 1921 (Пловдив) - Монтана 1921 (Монтана)             

Дунав от Русе (Русе) - Струмска слава 1927 (Радомир)       

Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)                 

                           XV кръг

Добруджа 1919 (Добрич) - Марек 1915 (Дупница)              

Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)          

Монтана 1921 (Монтана) - Дунав от Русе (Русе)              

Черноморец (Балчик) - Марица 1921 (Пловдив)                

Литекс (Ловеч) - Спартак 1918 (Варна)                      

Лудогорец 1945 II (Разград) - Беласица (Петрич)            

Спартак (Плевен) - Бдин 1923 (Видин)                       

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Черноморец 1919 (Бургас)         

Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)               

                           XVI кръг

Марек 1915 (Дупница) - Янтра 2019 (Габрово)                

Черноморец 1919 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)           

Бдин 1923 (Видин) - ФК ЦСКА 1948 II (София)                

Беласица (Петрич) - Спартак (Плевен)                       

Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 II (Разград)         

Марица 1921 (Пловдив) - Литекс (Ловеч)                     

Дунав от Русе (Русе) - Черноморец (Балчик)                 

Септември (София) - Монтана 1921 (Монтана)                 

Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)     

                           XVII кръг

Струмска слава 1927 (Радомир) - Марек 1915 (Дупница)       

Монтана 1921 (Монтана) - Добруджа 1919 (Добрич)            

Черноморец (Балчик) - Септември (София)                    

Литекс (Ловеч) - Дунав от Русе (Русе)                      

Лудогорец 1945 II (Разград) - Марица 1921 (Пловдив)        

Спартак (Плевен) - Спартак 1918 (Варна)                    

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Беласица (Петрич)                

Спортист 2009 (Своге) - Бдин 1923 (Видин)                  

Янтра 2019 (Габрово) - Черноморец 1919 (Бургас)            

                           XVIII кръг

Марек 1915 (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас)            

Янтра 2019 (Габрово) - Бдин 1923 (Видин)                   

Спортист 2009 (Своге) - Беласица (Петрич)                  

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак 1918 (Варна)             

Спартак (Плевен) - Марица 1921 (Пловдив)                   

Лудогорец 1945 II (Разград) - Дунав от Русе (Русе)         

Литекс (Ловеч) - Септември (София)                         

Черноморец (Балчик) - Добруджа 1919 (Добрич)               

Монтана 1921 (Монтана) - Струмска слава 1927 (Радомир)     

                           XIX кръг

Монтана 1921 (Монтана) - Марек 1915 (Дупница)              

Струмска слава 1927 (Радомир) - Черноморец (Балчик)        

Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)                    

Септември (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)            

Дунав от Русе (Русе) - Спартак (Плевен)                    

Марица 1921 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София)            

Спартак 1918 (Варна) - Спортист 2009 (Своге)               

Беласица (Петрич) - Янтра 2019 (Габрово)                   

Бдин 1923 (Видин) - Черноморец 1919 (Бургас)               

                           XX кръг

Марек 1915 (Дупница) - Бдин 1923 (Видин)                   -

Черноморец 1919 (Бургас) - Беласица (Петрич)               

Янтра 2019 (Габрово) - Спартак 1918 (Варна)                

Спортист 2009 (Своге) - Марица 1921 (Пловдив)              

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Дунав от Русе (Русе)             

Спартак (Плевен) - Септември (София)                       

Лудогорец 1945 II (Разград) - Добруджа 1919 (Добрич)       

Литекс (Ловеч) - Струмска слава 1927 (Радомир)             

Черноморец (Балчик) - Монтана 1921 (Монтана)               

                           XXI кръг

Черноморец (Балчик) - Марек 1915 (Дупница)                 

Монтана 1921 (Монтана) - Литекс (Ловеч)                    

Струмска слава 1927 (Радомир) - Лудогорец 1945 II (Разград)  

Добруджа 1919 (Добрич) - Спартак (Плевен)                  

Септември (София) - ФК ЦСКА 1948 II (София)                

Дунав от Русе (Русе) - Спортист 2009 (Своге)               

Марица 1921 (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)               

Спартак 1918 (Варна) - Черноморец 1919 (Бургас)            

Беласица (Петрич) - Бдин 1923 (Видин)                      

                           XXII кръг

Марек 1915 (Дупница) - Беласица (Петрич)                   

Бдин 1923 (Видин) - Спартак 1918 (Варна)                   

Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)           

Янтра 2019 (Габрово) - Дунав от Русе (Русе)                

Спортист 2009 (Своге) - Септември (София)                  

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Добруджа 1919 (Добрич)           

Спартак (Плевен) - Струмска слава 1927 (Радомир)           

Лудогорец 1945 II (Разград) - Монтана 1921 (Монтана)       

Литекс (Ловеч) - Черноморец (Балчик)                       

                           XXIII кръг

Литекс (Ловеч) - Марек 1915 (Дупница)                      

Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 II (Разград)          

Монтана 1921 (Монтана) - Спартак (Плевен)                  

Струмска слава 1927 (Радомир) - ФК ЦСКА 1948 II (София)    

Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист 2009 (Своге)             

Септември (София) - Янтра 2019 (Габрово)                   

Дунав от Русе (Русе) - Черноморец 1919 (Бургас)            

Марица 1921 (Пловдив) - Бдин 1923 (Видин)                  

Спартак 1918 (Варна) - Беласица (Петрич)                   

                           XXIV кръг

Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна)                

Беласица (Петрич) - Марица 1921 (Пловдив)                  

Бдин 1923 (Видин) - Дунав от Русе (Русе)                   

Черноморец 1919 (Бургас) - Септември (София)               

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)              

Спортист 2009 (Своге) - Струмска слава 1927 (Радомир)      

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Монтана 1921 (Монтана)           

Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик)                     

Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)               

                           XXV кръг

Лудогорец 1945 II (Разград) - Марек 1915 (Дупница)         

Литекс (Ловеч) - Спартак (Плевен)                          

Черноморец (Балчик) - ФК ЦСКА 1948 II (София)              

Монтана 1921 (Монтана) - Спортист 2009 (Своге)             

Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)       

Добруджа 1919 (Добрич) - Черноморец 1919 (Бургас)          

Септември (София) - Бдин 1923 (Видин)                      

Дунав от Русе (Русе) - Беласица (Петрич)                   

Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1918 (Варна)               

                           XXVI кръг

Марек 1915 (Дупница) - Марица 1921 (Пловдив)               

Спартак 1918 (Варна) - Дунав от Русе (Русе)                

Беласица (Петрич) - Септември (София)                      

Бдин 1923 (Видин) - Добруджа 1919 (Добрич)                 

Черноморец 1919 (Бургас) - Струмска слава 1927 (Радомир)   

Янтра 2019 (Габрово) - Монтана 1921 (Монтана)              

Спортист 2009 (Своге) - Черноморец (Балчик)                

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Литекс (Ловеч)                   

Спартак (Плевен) - Лудогорец 1945 II (Разград)             

                           XXVII кръг

Спартак (Плевен) - Марек 1915 (Дупница)                    

Лудогорец 1945 II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)      

Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)                     

Черноморец (Балчик) - Янтра 2019 (Габрово)                 

Монтана 1921 (Монтана) - Черноморец 1919 (Бургас)          

Струмска слава 1927 (Радомир) - Бдин 1923 (Видин)          

Добруджа 1919 (Добрич) - Беласица (Петрич)                 

Септември (София) - Спартак 1918 (Варна)                   

Дунав от Русе (Русе) - Марица 1921 (Пловдив)               

                           XXVIII кръг

Марек 1915 (Дупница) - Дунав от Русе (Русе)                

Марица 1921 (Пловдив) - Септември (София)                  

Спартак 1918 (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)              

Беласица (Петрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)          

Бдин 1923 (Видин) - Монтана 1921 (Монтана)                 

Черноморец 1919 (Бургас) - Черноморец (Балчик)             

Янтра 2019 (Габрово) - Литекс (Ловеч)                      

Спортист 2009 (Своге) - Лудогорец 1945 II (Разград)        

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спартак (Плевен)                 

                           XXIX кръг

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Марек 1915 (Дупница)             

Спартак (Плевен) - Спортист 2009 (Своге)                   

Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово)         

Литекс (Ловеч) - Черноморец 1919 (Бургас)                  

Черноморец (Балчик) - Бдин 1923 (Видин)                    

Монтана 1921 (Монтана) - Беласица (Петрич)                 

Струмска слава 1927 (Радомир) - Спартак 1918 (Варна)       

Добруджа 1919 (Добрич) - Марица 1921 (Пловдив)             

Септември (София) - Дунав от Русе (Русе)                   

                           XXX кръг

Марек 1915 (Дупница) - Септември (София)                   

Дунав от Русе (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)              

Марица 1921 (Пловдив) - Струмска слава 1927 (Радомир)      

Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана)              

Беласица (Петрич) - Черноморец (Балчик)                    

Бдин 1923 (Видин) - Литекс (Ловеч)                         

Черноморец 1919 (Бургас) - Лудогорец 1945 II (Разград)     

Янтра 2019 (Габрово) - Спартак (Плевен)                    

Спортист 2009 (Своге) - ФК ЦСКА 1948 II (София)            

                           XXXI кръг

Спортист 2009 (Своге) - Марек 1915 (Дупница)               

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Янтра 2019 (Габрово)             

Спартак (Плевен) - Черноморец 1919 (Бургас)                

Лудогорец 1945 II (Разград) - Бдин 1923 (Видин)            

Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)                         

Черноморец (Балчик) - Спартак 1918 (Варна)                 

Монтана 1921 (Монтана) - Марица 1921 (Пловдив)             

Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав от Русе (Русе)       

Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София)                 

                           XXXII кръг

Марек 1915 (Дупница) - Добруджа 1919 (Добрич)              

Септември (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)          

Дунав от Русе (Русе) - Монтана 1921 (Монтана)              

Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец (Балчик)                

Спартак 1918 (Варна) - Литекс (Ловеч)                      

Беласица (Петрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)            

Бдин 1923 (Видин) - Спартак (Плевен)                       

Черноморец 1919 (Бургас) - ФК ЦСКА 1948 II (София)         

Янтра 2019 (Габрово) - Спортист 2009 (Своге)               

                           XXXIII кръг

Янтра 2019 (Габрово) - Марек 1915 (Дупница)                

Спортист 2009 (Своге) - Черноморец 1919 (Бургас)           

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Бдин 1923 (Видин)                

Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич)                       

Лудогорец 1945 II (Разград) - Спартак 1918 (Варна)         

Литекс (Ловеч) - Марица 1921 (Пловдив)                     

Черноморец (Балчик) - Дунав от Русе (Русе)                 

Монтана 1921 (Монтана) - Септември (София)                 

Струмска слава 1927 (Радомир) - Добруджа 1919 (Добрич)     

                           XXXIV кръг

Марек 1915 (Дупница) - Струмска слава 1927 (Радомир)       

Добруджа 1919 (Добрич) - Монтана 1921 (Монтана)            

Септември (София) - Черноморец (Балчик)                    

Дунав от Русе (Русе) - Литекс (Ловеч)                      

Марица 1921 (Пловдив) - Лудогорец 1945 II (Разград)        

Спартак 1918 (Варна) - Спартак (Плевен)                    

Беласица (Петрич) - ФК ЦСКА 1948 II (София)                

Бдин 1923 (Видин) - Спортист 2009 (Своге)                  

Черноморец 1919 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово)
Още по темата: общо новини по темата: 3
21.06.2023
19.06.2023
15.06.2023






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица уреди лагер в Говедарци и контроли с Арда, Левски и Локо
 Марица елиминира Спартак и е на полуфинал в първенството при U19
 Само трима напускат Марица засега, тимът почна подготовка без нови попълнения
 Спартак и Марица не излъчиха победител в първи четвъртфинал при U19
 Марица уреди престижна контрола с наш евроучастник
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: