Синът на известен спортен журналист съдийства в мач на Локо

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 16-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на петъчния двубой между Славия и Ботев (Пд) е Димитър Димитров.



Мачът между Пирин и Локо (Пд) пък бе поверен на Никола Попов. Любопитното е, че един от помощниците му на страничната линия ще бъде синът на известния спортен журналист Томислав Русев - Мартин.



Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:



26 ноември, петък, 14:30 часа



ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД



ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев



4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров



СН: Александър Костадинов Костадинов



27 ноември, събота, 15:15 часа



ФК Пирин - ПФК Локомотив 1926 Пловдив



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Томиславов Русев



4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов



СН: Иван Захариев Вълчев