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Синът на известен спортен журналист съдийства в мач на Локо
Автор: Стойчо Генов 16:15 / 24.11.2021Коментари (1)557
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите срещи от 16-ия кръг в Първа лига. От тях стана ясно, че главен рефер на петъчния двубой между Славия и Ботев (Пд) е Димитър Димитров.

Мачът между Пирин и Локо (Пд) пък бе поверен на Никола Попов. Любопитното е, че един от помощниците му на страничната линия ще бъде синът на известния спортен журналист Томислав Русев - Мартин.

Ето пълните назначения за мачовете на пловдивските отбори:

26 ноември, петък, 14:30 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Александър Костадинов Костадинов     

27 ноември, събота, 15:15 часа

ФК Пирин - ПФК Локомотив 1926 Пловдив

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Мартин Томиславов Русев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Иван Захариев Вълчев
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Дано да имаме ден,че този е от т.н. ПОРЪЧКОВИ съдии.
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