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Треньорът на Ботев за следващото дерби с Локо: Ако трябва, ще умрем на терена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:50 / 08.01.2021Коментари (0)334
© Plovdiv24.bg
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Новият треньор на Ботев (Пд) Азрудин Валентич каза изключително любопитни неща за Бруно Акрапович и за следващото градско дерби срещу Локомотив по време на днешното си официално представяне в клуба, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"До 3-4 месеца се надявам да проговоря български, защото това е много важно за комуникацията ми с играчите. С Бруно Акрапович сме от едно поколение и заедно учихме за треньори. В добри отношения сме. Родени сме в един и същи град. Знам, че сега е на лагер с ЦСКА в Турция, но ще му се обадя тази вечер или утре, за да обменим основна информация за България и за футболния шампионат", каза босненският специалист.

"Пет пари не давам за Лудогорец или ЦСКА. Аз съм тук заради Ботев и искам моя отбор да играе добър футбол срещу Лудогорец, ЦСКА, Рома или който и да е европейски отбор", допълни Валентич, след което бе попитан дали е гледал загубата на Ботев с 0:6 от Локомотив в градското дерби.

"Идвам от място, в което също има голямо градско дерби. Знам отлично какво означава това. Колкото до този мач - мисля, че футболистите на Ботев бяха несигурни какво ще се случи в клуба и въобще не им беше лесно да играят. Едно нещо мога да обещая - може и да загубим следващото дерби с Локомотив. Но няма да загубим, освен ако Локомотив не е два пъти по-добър от нас! Ще се борим дори и ако трябва да умрем на терена", завърши Азрудин Валентич.

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