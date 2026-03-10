ЗАРЕЖДАНЕ...
Жители на село край Пловдив събират средства за пострадало от пожар семейство
Кметът на селото Ренгинар Мустафова отправя публичен апел към жителите и към всички хора с добри сърца да окажат подкрепа, за да може домът им да бъде възстановен.
"В тези трудни моменти силата на една общност се измерва със съпричастността и подкрепата, които си оказваме един на друг. От името на кметство село Устина се обръщам към всички жители, приятели и хора с добри сърца с призив за солидарност и подкрепа“.
Дарителската кампания започва днес и ще продължи до 25 март. Средства ще се събират в кутии, които ще бъдат поставени в сградата на кметството и голяма част от търговските обекти в Устина.
"Нека обединим усилията си и подадем ръка на Десислава Боянова и нейното семейство. Всяка помощ – финансова, материална или чрез споделяне на информацията за кампанията ще бъде ценна и ще помогне за по-бързото възстановяване на дома им“, споделя кметът на Устина.
Всеки жест на съпричастност е от значение, а призивът на местната общност е ясен, че в труден момент Устина не оставя своите жители сами.
