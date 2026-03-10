Голям пожар остави без дом семейство от село Устина, научи. Инцидентът е станал в късните часове на 8 март, когато огънят унищожава голяма част от дома на Десислава Боянова и нейното семейство, а от покъщнината им не е останало нищо.Семейството е изправено пред сериозното предизвикателство да възстанови дома си и да започне отново нормален живот.Кметът на селото Ренгинар Мустафова отправя публичен апел към жителите и към всички хора с добри сърца да окажат подкрепа, за да може домът им да бъде възстановен."В тези трудни моменти силата на една общност се измерва със съпричастността и подкрепата, които си оказваме един на друг. От името на кметство село Устина се обръщам към всички жители, приятели и хора с добри сърца с призив за солидарност и подкрепа“.Дарителската кампания започва днес и ще продължи до 25 март. Средства ще се събират в кутии, които ще бъдат поставени в сградата на кметството и голяма част от търговските обекти в Устина."Нека обединим усилията си и подадем ръка на Десислава Боянова и нейното семейство. Всяка помощ – финансова, материална или чрез споделяне на информацията за кампанията ще бъде ценна и ще помогне за по-бързото възстановяване на дома им“, споделя кметът на Устина.Всеки жест на съпричастност е от значение, а призивът на местната общност е ясен, че в труден момент Устина не оставя своите жители сами.