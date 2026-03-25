Тежка катастрофа между джип и камион блокира движението по пътя между Асеновград и Бачково тази сутрин, информира Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал при жесток удар. Според информация от очевидци в социалните мрежи пътят е затворен.

От кадрите се виждат разпилени по пътното платно части от превозните средства.

Произшествието е предизвикало сериозни материални щети, като кадрите от мястото на инцидента показват, че пораженията по лекия автомобил са изключително тежки. Към момента няма официални данни за състоянието на водачите и евентуални други пострадали.

Пътната полиция апелира шофьорите да използват обходни маршрути или за търпение на място до разчистване.

Припомняме, че за последните два дни това е третият подобен инцидент, при който има сблъсък между лека автомобил и тежкотоварен камион.

Както Plovdiv24.bg съобщи тежък инцидент с една жертва стана на пътя Пловдив - Садово до къмпинг Кемера по обед.

В ранния следобед отново се случи тежък инцидент до мотела на Ихтиман, като кола се вряза в паркирал на аварийната лента тир.