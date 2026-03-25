Тежка катастрофа между джип и камион блокира движението по пътя между Асеновград и Бачково тази сутрин, информира Plovdiv24.bg. Инцидентът е станал при жесток удар. Според информация от очевидци в социалните мрежи пътят е затворен.
От кадрите се виждат разпилени по пътното платно части от превозните средства.
Произшествието е предизвикало сериозни материални щети, като кадрите от мястото на инцидента показват, че пораженията по лекия автомобил са изключително тежки. Към момента няма официални данни за състоянието на водачите и евентуални други пострадали.
Пътната полиция апелира шофьорите да използват обходни маршрути или за търпение на място до разчистване.
Припомняме, че за последните два дни това е третият подобен инцидент, при който има сблъсък между лека автомобил и тежкотоварен камион.
Както Plovdiv24.bg съобщи тежък инцидент с една жертва стана на пътя Пловдив - Садово до къмпинг Кемера по обед.
В ранния следобед отново се случи тежък инцидент до мотела на Ихтиман, като кола се вряза в паркирал на аварийната лента тир.
Фатален край, след като кола се вряза под тир до Пловдив
19:27 / 24.03.2026
Невиждана по мащабите си полицейска операция в част от Южна Бълга...
12:25 / 24.03.2026
Трима ранени за десет минути в Пловдивско
11:51 / 23.03.2026
Времето изтича: Само 6 дни делят 17-годишния Димитър от шанса за ...
20:05 / 21.03.2026
Угнил птичи тор е причинил миризмата, която се усети дори в Пловд...
08:51 / 22.03.2026
