|Завоят на смъртта край Пловдив: Хората искат решение!
"В с. Белащица, на новия входен път след табелата, има опасен и неправилно проектиран завой, без маркировка и без предупредителни знаци. На това място многократно са ставали катастрофи, включително смъртен случай преди дни, при който загина свекърът ми.
Жителите подготваме:
- официални сигнали до Община "Родопи", АПИ и КАТ
- гражданска подписка
- събиране на материали за предишни инциденти
Молим за съдействие и медийно внимание, защото новина или репортаж по темата би помогнал за по-бърза реакция на институциите и за предотвратяване на бъдещи трагедии".
