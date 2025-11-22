Завоят на смъртта край Пловдив: Хората искат решение!

© Фейсбук Читателка на Plovdiv24.bg поиска съдействие от нас във връзка с опасен пътен участък в Белащица с многократни катастрофи. Ето какво иска да ни каже жената:



"В с. Белащица, на новия входен път след табелата, има опасен и неправилно проектиран завой, без маркировка и без предупредителни знаци. На това място многократно са ставали катастрофи, включително смъртен случай преди дни, при който загина свекърът ми.



Жителите подготваме:



- официални сигнали до Община "Родопи", АПИ и КАТ



- гражданска подписка



- събиране на материали за предишни инциденти



Молим за съдействие и медийно внимание, защото новина или репортаж по темата би помогнал за по-бърза реакция на институциите и за предотвратяване на бъдещи трагедии".