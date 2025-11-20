ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагедия със загинал на броени километри от Пловдив
От пресцентъра на МВР Пловдив съобщиха, че мъжът е на над 65 години и е самокатастрофирал.
Той е излязъл сам от пътното платно, вследствие на което колата се е преобърнала. Тепърва разследващите ще изясняват причините, които са довели до фаталния инцидент.
