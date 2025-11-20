Трагедия със загинал на броени километри от Пловдив

© БГНЕС Мъж е загинал в близост до село Белащица вследствие на пътен инцидент по-рано днес, научи Plovdiv24.bg.



От пресцентъра на МВР Пловдив съобщиха, че мъжът е на над 65 години и е самокатастрофирал.



Той е излязъл сам от пътното платно, вследствие на което колата се е преобърнала. Тепърва разследващите ще изясняват причините, които са довели до фаталния инцидент.