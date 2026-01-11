ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завод за кроасани фалира, но няма продаване, независимо, че цената падна
Площта на имота, върху който има изградени сгради, е 9 555 кв. метра. Освен производственото помещение има и санитарно-битов модул, стая за почивка на персонала, канцеларии, тоалетни, складове.
Обектът е собственост на фирма “ФИЛ СУИЙТС" ООД с управител Атанас Русинов, а поземлените имоти са собственост на Георги Русинов.
Продажбата стартира и в рамките на един месец трябва да се проведе от 13 декември до 13 януари 2026 година. Цената, за която е обявена фабриката е 911 000 лева, като в сравнение с продажбата от месец юли сумата беше 1 млн. лв.
Към имота има и редица тежести, включително възбрани в полза на НАП, на фирма ПИ-КО АД, КАМ 919 ООД, както и договорна ипотека в полза на ОББ АД.
Задатъкът е 10% от първоначалната цена.
