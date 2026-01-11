ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Завод за кроасани фалира, но няма продаване, независимо, че цената падна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:21Коментари (0)341
©
виж галерията
ЧСИ Ангел Ангелаков прави пореден опит за продажба на завод за кроасани в пловдивското село Скутаре. Това става ясно от регистъра на Камарата, информира Plovdiv24.bg. 

Площта на имота, върху който има изградени сгради, е 9 555 кв. метра. Освен производственото помещение има и санитарно-битов модул, стая за почивка на персонала, канцеларии, тоалетни, складове.

Обектът е собственост на фирма “ФИЛ СУИЙТС" ООД с управител Атанас Русинов, а поземлените имоти са собственост на Георги Русинов.

Продажбата стартира и в рамките на един месец трябва да се проведе от 13 декември до 13 януари 2026 година. Цената, за която е обявена фабриката е 911 000 лева, като в сравнение с продажбата от месец юли сумата беше 1 млн. лв. 

Към имота има и редица тежести, включително възбрани в полза на НАП, на фирма ПИ-КО АД, КАМ 919 ООД, както и договорна ипотека в полза на ОББ АД.

Задатъкът е 10% от първоначалната цена.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
16 инициативи предлага кметът на Карлово на МК за годишнината от ...
22:35 / 09.01.2026
Трима нападнаха един в Асеновград
18:30 / 08.01.2026
19-годишен от пловдивско село бе нападнат и ограбен
18:00 / 08.01.2026
Зимата нахлу рязко на "Хижа Здравец"
10:26 / 08.01.2026
Десетки се хвърлиха за спасяване на Богоявленския кръст в реките ...
20:58 / 06.01.2026
Млад военнослужещ в Пловдив спаси кръста в Асеновград, взе 100 ев...
15:13 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: